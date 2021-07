Campeón de América, el Cuti transita una semana de descanso en Córdoba, que de todos modos es agitada. Incluso ayer jueves se vio en envuelto en una polémica al no concurrir al agasajo que había preparado el intendente Martín Llaryora en la Municipalidad de Córdoba, donde también esperaba la familia del futbolista de la Selección.

Cristian Romero pidió las disculpas del caso. “A la gente de Córdoba le digo gracias, desde que llegué son todas muestras de cariño. Sobre todo de parte de los chicos. Pido perdón por no ir a la Municipalidad ayer, estaba con montones de amigos que no veía desde hace tiempo porque hace dos año que no venía, y se me complicó”, se excusó en una entrevista exclusiva en “Modo Fabiana”, el programa de Fabiana Dal Pra en Radio Pulxo.

El zaguero ex Belgrano y campeón con la Selección regresa el domingo a Europa. En principio al Atalanta. Twitter @FabianaModo

El zaguero central regresa el domingo a Europa, en principio al Atlanta, y dio pistas sobre su futuro, que lo vinculan al poderoso Mancheter United. “Hoy me enteré que el hijo que viene en camino es varón y también es una felicidad inmensa. Seguramente nacerá en Europa. Mi representante no me dijo nada sobre el Mancheter United. Con el idioma italiano voy bien, con el inglés no tanto”.

Además, se refirió al festejo íntimo en la Selección que se consagró en Brasil. “Messi sufría mucha cuando iba a la Selección y no ganaba. Por eso todos los fuimos a abrazar. Merece ganar mucho más. Yo estaba enojado conmigo mismo por dos lesiones en dos semanas. Lo convencí a Scaloni para poder jugar la final”, aseguró.

“A Messi lo conocen todos como futbolista, y como persona es muy humilde. También ‘Fideo’ (por Di María), ‘el Kun’ (Agüero), Otamendi... Y Scaloni entendió que quería jugar la final. Es una alegría para el país que se no se daba desde hace 28 años”, agregó.