Cristian “Cuti” Romero es una sensación a nivel nacional. El defensor cordobés tuvo una gran actuación en la Copa América que obtuvo la Selección Argentina y este jueves contó el diálogo que mantuvo co el técnico Lionel Scaloni antes de la final que el conjunto argentino le ganó a Brasil por 1-0.

“Cuti” Romero ya había sorprendido en los partidos por eliminatorias ante Chile y Colombia (partido en el que marcó un gol), pero en la Copa América se lesionó y jugó menos. Que la Selección llegara a la final le permitió al cordobés tener más tiempo para intentar recuperarse aunque ahora se sabe que llegó con lo justo al partido decisivo.

“A la Selección uno sueña con ir. Tenía mucha bronca el día que me lesioné en el entrenamiento, que se me traba la rodilla. Luché tanto para estar acá y lesionarme así, no lo podía creer. No podía caminar. Cuando vi un poquito de evolución dije ‘ya está, voy a jugar como sea. No me la voy a perder porque puedo’. Por suerte Leo decidió ponerme y le agradezco la posibilidad que me dio y que me haya escuchado para ponerme en la final. Era un partido que no sabía cuantas veces iba a jugar y no sé si va a haber otro”, reveló el Cuti en diálogo con Sebastián “Pollo” Vignolo en el programa F90.

Sobre el diálogo que mantuvo con Scaloni, Romero agregó: “Le dije quiero jugar, no me quiero perder esto, me entendió y pude jugar, pude terminar casi todo el partido y creo que sirvió para aportarle algo al equipo y terminamos con algo increíble que es ganar la final que nos merecíamos. Fuimos una de las pocas Selecciones que cumplió el protocolo que se pedía y estuvimos 45 días encerrados. Se hacía duro viajar y jugar en canchas que no estaban en condiciones”.

“La verdad que prácticamente estaba con un pie afuera de la final y no sé si los dos. No me lesiono nunca en mi vida y llegar allá y tener dos lesiones en una semana, tenía mucho bronca. No estaba bien, mi rodilla no estaba bien y dije ‘no llego’. El día anterior traté de entrenar un poco y moverme, pero llegué con lo justo”, enfatizó el ex Belgrano.

“Como persona son muy buenas personas y me dieron todo el cariño. Fueron muy importantes para adaptarme lo más rápido posible. Era uno de los sueños que tenía, jugar en la Selección. Obviamente jugar así no me lo esperaba. Te da gusto ir a jugar a la Selección con la calidad de personas que hay”, remarcó el Cuti.

Cristian Romero fue elegido en el equipo ideal de la Copa América como uno de los mejores defensores. Antes, el Cuti había sido elegido también como el mejor defensor de la temporada en la Serie A, al mantener destacadas actuaciones en su actual club, Atalanta.