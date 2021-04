Un vecino de Alta Gracia es víctima de una peligrosa y delirante pesadilla en la que le usurparon la casa que acababa de comprar y con la que sus usurpadores hacen negocio ya que la alquilan a otra familia, según ha denunciado en sede judicial.

Es el drama de Cristian Sen, de 42 años, quien compró una casa en Barrio Parque Virrey de Alta Gracia y a los pocos días de concretar la operación y los trámites legales, se dio con la desagradable sorpresa de que se la habían usurpado y para más impotencia tuvo que sufrir amenazas a punta de cuchillo.

“Compré una casa en Barrio Virrey. Al momento de comprarla, hice todos los papeles como corresponde, todos los impuestos al día, fui ante un escribano público y pagué la suma. En ese momento todo bien. Al otro día me encuentro con que la casa estaba usurpada, me habían roto todo y habían entrado”, relató en diálogo con AG Noticias.

Así empezó un calvario que parece no tener fin: “fui a fiscalía. Estuve desde las nueve de la mañana hasta las cinco y media de la tarde y no me quisieron atender. Posteriormente me dijeron que tenía que hacer la denuncia vía web. Contraté un abogado que está en el caso pero aún no puede ingresar la denuncia porque no se la toman”, reclamó.

La cosa se puso peor ya que descubrió que los usurpadores hasta hacen negocio con su propiedad: “creo que están haciendo otra vivienda atrás. Yo fui dos veces ahí a pedirles que se fueran, les ofrecí una suma de dinero. Me sacaron con un arma blanca, y me dijeron que la próxima vez que fuera ahí me iban a matar. Hice una denuncia de amenaza de muerte”.

“Luego de tres meses de este hecho, fui de nuevo y encontré a otra gente viviendo. La gente que me usurpó le está alquilando a esta gente. Estas personas no quieren salir tampoco”, lamentó.