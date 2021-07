Luego del desahogo final del empate de Instituto sobre la hora ante San Martín de San juan por 1 a 1, los que hablaron en conferencia de prensa fueron Alejandro Faurlin y Leonardo Ferreyra. El volante y el defensor se refirieron al partido ante los sanjuaninos.

//Mirá También: En infartante final, Instituto empató 1 a 1 ante San Martín (SJ) de local

“Fuimos muy superiores en el primer tiempo, en el entretiempo ajustaron la presión y dieron un pase adelante. El rival juega, esto es fútbol. Dieron un paso adelante, se encontraron con el gol. Después empujamos con todo y creo que la entrega del equipo no se puede negar y por eso logramos el empate que no era lo que queríamos pero se dio así”, fueron las palabras de Faurlin al hacer el análisis del empate.

Instituto igualó con San Martín de San Juan y buscará redimirse en la próxima fecha, como visitante. (Foto: Ramiro Pereyra) Instituto formación

La racha de seis meses sin poder gritar un triunfo de local, hizo que el tema se desviara del hecho del resultado que se dio en la tarde del sábado y Faurlín agregó: “Todos queremos lo mejor para Instituto, cuesta ver que no se nos dan los resultados. Con limitaciones siempre queremos ganar partidos, en pos de eso hay que ser objetivos y tirar para adelante y apoyar a un plantel que está lleno de pibes”.

Giménez define ante la salida de Carranza y puso el 1-0 para San Martín de San Juan. (Foto: Ramiro Pereyra) Gol Instituto San Martín

Y, como referente del equipo, el volante agregó: “Queremos mucho más, ninguno está contento. Tengo la sensación misma de querer ganar, de querer que se den los resultados. Tenemos muchos chicos en el plantel y no es tan fácil. La exigencia es estar arriba pero hay que ser conscientes de que tenemos que dar más, lo que más queremos es que gane Instituto todos los partidos, hay veces que se puede y otras que no pero trabajamos para eso”.

//Mirá También: Instituto perdió ante Brown en Adrogué y sigue lejos de la pelea por la clasificación

Leonardo Ferreyra, autor del agónico gol albirrojo que le dio el empate ante el equipo cuyano, dijo: “Me sentí muy bien, fue un desahogo llegar al gol y que no perdimos. Me hubiera gustado ganar pero no se nos dio. Ojalá podamos volver a ganar de local que es lo que queremos todos acá en Instituto”.