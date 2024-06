Al ritmo de Rodrigo, la canción de Escocia para la Eurocopa 2024 que es furor entre la hinchada

La Eurocopa 2024 en Alemania está a nada de empezar y la hinchada de Escocia está más que contenta por su cuarta participación en el torneo. En este contexto, hicieron una canción en base a un conocido tema de Rodrigo.

AL RITMO DE RODRIGO, LA CANCIÓN DE ESCOCIA PARA LA EUROCOPA

The Tartan Army, como se denomina al grupo de hinchas del país que integra al Reino Unido, captó parte de la letra y la melodía de “La Mano de Dios”. En lugar de Diego Armando Maradona, mencionaron a John McGinn, compañero de Emiliano “Dibu” Martínez en el Aston Villa.

El gol con la mano que Diego Maradona le hizo a Peter Shilton, que nunca lo perdonó. Foto: @alcarazzz12

La canción se llama “No Scotland No Party (Sin Escocia no hay fiesta)” y fue compartida por Nick Morgan en su canal de Youtube. La producción reconoce que el país europeo no es Argentina, pero destaca a sus figuras y su hinchada.

Además del mencionado McGinn, Andrew Robertson, Scott McTominay y otros jugadores son mencionados a lo largo de la producción, que es furor entre la hinchada y en las redes sociales.

“No somos Argentina, pero nosotros tenemos a John McGinn, John McGinn y Robbo en la banda, en la banda. Sin Escocia, no hay fiesta. Steven Clark’s Tartan Army. E incluso si no ganamos, ganaremos y bailaremos en Berlín, en Berlín. Sin Escocia, no hay fiesta. Steven Clark’s Tartan Army”.

CUÁNDO JUEGA ESCOCIA EN LA EUROCOPA 2024