A través de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones, la provincia ofrece diferentes tratamientos gratuitos para aquellas personas con problemas de consumo de drogas legales o ilegales.

En el último día de la Semana de Prevención, te detallamos los programas -libres y gratuitos- que se encuentran disponibles en Córdoba, y que comienzan al momento en el que el paciente se contacta con la entidad.

Programas de la Secretaría de Adicciones de Córdoba

La entidad provincial lleva a cabo una serie de proyectos y programas disponibles de forma gratuita para la ciudadanía cordobesa.

En primera instancia, se destaca la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba (RAAC), un sistema de atención único, integral, preventivo/asistencial y público para el abordaje de las adicciones. Actualmente, cuenta con 123 centros distribuidos en toda la provincia.

Existen cuatro niveles:

RAAC 1: apuntan a la promoción de la salud y a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas.

RAAC 2: contemplan el tratamiento ambulatorio especializado . Este nivel está constituido por los Centros Asistenciales (CAS). Los beneficiarios deben acceder a: terapia individual, familiar, grupal, abordaje psicofarmacológico, grupos de ayuda mutua (Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, etc.) y dosajes, para monitoreo del consumo.

RAAC 3: este nivel corresponde al Ministerio de Salud a través de la Secretaría de Salud y Salud Mental. Son aquellos establecimientos hospitalarios para casos agudos .

RAAC 4: está destinado a la rehabilitación y reinserción de las personas con problemáticas asociadas al consumo de drogas. Está constituido por Comunidades Terapéuticas Públicas y por las Comunidades Terapéuticas de ONGs. En Córdoba existen dos CTP ubicadas en Santa María de Punilla y San Francisco.

En un plano más barrial, se desarrolla el Programa de Prevención Territorial, una estrategia que prevé la realización de tareas de prevención en los barrios de la ciudad de Córdoba; procurando llegar a zonas de mayor vulnerabilidad.

Y finalmente, el último programa presentado fue el plan APPAGÁ donde, a través de la realidad virtual, se busca acompañar a aquellas personas que quieren dejar de fumar.

Cantidad de involucrados en los programas

Actualmente, son 19.157 los pacientes que se encuentran bajo tratamiento. Detalladamente, en el Centro Asistencial (ubicado en San Roque viejo) se realizaron 8.753 prestaciones, desde enero de 2021. Donde los pacientes deben esperar 10 días promedio, para acceder a sus turnos.

En tanto, el Programa de Prevención Territorial –desde el 2020 hasta mayo de 2021- alcanzó a 23.130 personas: 13.554 participaron del programa de Primera Escucha, y 9.540 en talleres culturales. Estos datos corresponden a seis zonas sanitaras de la Ciudad de Córdoba, más el equipo que realiza tareas con personas en situación de calle, y los equipos itinerantes y de atención telefónica.

Finalmente, la Comunidad Terapéutica Santa María atendió a 279 pacientes desde el inicio de la actividad, con 84 días promedios de tratamiento. Actualmente, se encuentran en el lugar 26 pacientes.

En tanto, la Comunidad Terapéutica San Francisco albergó a 281 pacientes desde el inicio de su actividad, con 63 días promedio de tratamiento. Actualmente, se encuentran activos 22 pacientes.

Este dispositivo, que se encuentra en el predio del Hospital de Santa María de Punilla, aloja en forma voluntaria a personas con problemas de adicciones Gobierno de la provincia de Córdoba

Proceso de seguimiento de pacientes

La comunidad terapéutica de Santa María tiene 27 pacientes internados (con capacidad de 32 personas). Desde la apertura del centro, se han atendido cerca de 300 personas y sólo en las comunidades públicas se albergaron 580 pacientes. Parte de la función de esta comunidad es realizar el seguimiento de quienes finalizan su estadía en el lugar. Los profesionales se encargan de llamar a los pacientes para saber si siguen en tratamiento o no.

Los últimos datos, presentados por la Secretaría de Adicciones, indican que, al primer mes del alta, un 32% continúa en tratamiento, un 20% dejó el tratamiento y el resto, no responde al llamado. En un segundo contacto, durante el mes dos, un 36% no responde el llamado, 31% no sigue con el tratamiento y un 42% continúa en él.

“La RAAC intenta hacer un seguimiento posterior al alta, por supuesto que hay gente que se desaparece y después aparece de nuevo con recaídas, para volver al tratamiento; pero es una acción que se toma habitualmente”, precisó el doctor Darío Gigena Parker, representante de la Secretaría de Adicciones de Córdoba, a Vía Córdoba.

¿Pasos a seguir para contactarse?

Quienes se encuentren preparados para dar el primer paso y quieran unirse al tratamiento que ofrece la RAAC, pueden comunicarse al WhatsApp 3513810583, donde se hace el primer contacto y luego se consulta cuál es la necesidad puntual. En esta comunicación, se le asigna un turno para una charla con un profesional.

Proyección al futuro

Respecto a los planes a mediano y corto plazo, el doctor Darío Gigena Parker compartió con Vía Córdoba, cuál será la próxima línea de trabajo. “El gobernador Juan Schiaretti anunció la construcción de dos nuevas comunidades terapéuticas públicas, una en Villa María y otra en Córdoba Capital, en el predio del hospital Elpidio Torres. Las cuales, se construirán este año y se pondrán en funcionamiento con su gestión y equipos probablemente el próximo año”.

Otra de las medidas que se llevarán a cabo será la optimización del trabajo en el ambulatorio del Hospital San Roque para que más gente pueda atenderse. A su vez, se buscarán mejorar los talleres desarrollados en el Programa de Prevención Territorial, “para que sirvan de oportunidad recreativa y de captación de personas en el territorio”, sentenció Gigena Parker.