A un año del ascenso de Instituto: el jugador que de la emoción subiría al para avalancha

Este domingo se cumple un año del ansiado regreso de Instituto a Primera División, tras casi 17 años de espera, y con el segundo ascenso en el Reducido de la Primera Nacional. Sebastián Corda, uno de los integrantes del plantel dirigido por Lucas Bovaglio, lo recordó con emoción.

“Es una locura cuando la gente de Instituto se pone a cantar. Y aquella noche... se me pone la piel de pollo. Me daban ganas de subirme al para avalanchas con ellos”, afirmó Corda en Tercer Tiempo por Radio Pulxo, repasando en la memoria aquel empate consagratorio contra Estudiantes de Caseros.

Sebastián Corda logró el ascenso con Instituto y tiene un año más de contrato, aunque "no sabe" qué será de su futuro. (Prensa IACC). Foto: Prensa IACC

El lateral por izquierda que llegó como refuerzo a comienzos de 2022, se ganó el cariño del público Albirrojo. Incluso hasta llegó a ser capitán. Con Diego Dabove como entrenador perdió continuidad, y se le hizo cuesta arriba volver a ser titular. Le falta un año de contrato, pero saber que seguir en el club no está asegurado.

“Si me das a elegir me quedaría toda la vida en Instituto. El último partido como local no me tocó estar convocado, y no se si fue mi último partido en Alta Córdoba. Tengo que priorizar poder jugar”, expresó.

Y enfatizó: “No se qué va a pasar, pero si me toca irme lo hará tranquilo sabiendo que dí todo, y me voy siendo hincha de Instituto”.

EL ASCENSO Y LA PERMANENCIA CON INSTITUTO

“Todavía no tomo dimensión de lo que hemos logrado con Instituto. Sin dudas es el mejor momento de mi carrera, por lejos. Ascender con un club tan grande es muy lindo”, aseguró Sebastián Corda.

En la lucha por el puesto de lateral por izquierda quedó relegado por la incorporación de Lucas Rodríguez en este semestre, y la reinsersión de Jonathan Bay. De todos modos, continuó siendo un referente en el plantel.

“Somos muy fuertes y muy unidos como grupo, eso se nota adentro de la cancha. Es muy linda la competencia interna que tenemos. Todos tiramos para adelante, juegue el que juegue, y por eso se consiguió el gran objetivo que es seguir en Primera”, concluyó.