Dabove habló de su continuidad en Instituto, ante los rumores que lo ubican en Racing

Ante los rumores que lo ubican en Racing de Avellaneda o Sporting Cristal de Perú, Diego Dabove, entrenador de Instituto, habló sobre su continuidad en el club de Alta Córdoba. Además, brindó detalles del plantel que se entrena pensando en el cierre del torneo ante River en el Monumental Más.

“La verdad, no hable nada con nadie y personalmente no me llegó ninguna oferta”, sentenció el DT este jueves por la mañana con la prensa en las inmediaciones del predio La Agustina. En este sentido, le llevó tranquilidad al hincha y aseguró que ya está pensando lo que se viene la próxima temporada.

Instituto le ganó 2-1 a Argentinos Juniors, en Buenos Aires, por la Copa de la Liga Profesional 2023 y se aseguró la permanencia en Primera División. (Fotobaires)

“Estoy tranquilo, contento y bien. No hay posibilidad de que salga, mi idea es seguir acá, ajustar un montón de cosas de la logística y la estructura, mejorar el plantel para sostener lo que se hizo”, contó el profesional que tiene un año de contrato con los albirrojos. Luego, reveló que ya está preparando la pretemporada con el manager, Federico Bessone.

Aunque no hay nada confirmado, la idea de la pretemporada es hacer trabajo durante 15 días en Córdoba, para luego jugar entre tres y cuatro partidos en Rosario.

INSTITUTO SE PREPARA PARA EL CIERRE CON RIVER

La fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 pone en pausa la continuidad y cierre de la primera fase del torneo local, pero Instituto no para y palpita el cotejo contra los de Martín Demichelis el domingo 26 de noviembre. Dabove explicó que Jonás Acevedo sería baja por una pequeña distensión.

La fecha 20 de la Liga Profesional marcó el debut del entrenador Diego Dabove.

Sin embargo, recalcó que Djorkaeff Reasco y Jeremías Lázaro ya están en la parte final de su recuperación y estarían a disposición para el duelo que puede darle a Instituto la chance de jugar copas internacionales. Por último, indicó que Nicolás Linares está “casi al 100%” tras la molestia que lo marginó del último encuentro.