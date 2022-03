La imagen es demoledora y contundente. Un “Hombre Araña” abatido, solitario en un pasillo como si recién acabara de salvar a la ciudad y se tomara un respiro para pensar las cosas que pasan en este mundo.

El Hombre Araña "desbordado de angustia".

Parece de película, pero es real. Ocurrió el fin de semana del Día del Niño, en uno de los rincones que tiene el Hospital de Niños, sobre Bajada Pucará, pegadito a la sala de oncología que posee ese centro de salud, uno de los lugares más duros desde el punto de vista emocional para cualquier persona.

Allí no estaba Peter Parker, sino un héroe de carne y hueso, que es cordobés y tiene nombre y apellido, Maximiliano Leiva.

Policía, entrenador personal y hasta animador de fiestas infantiles, ese "Hombre Araña" local se hizo un tiempo durante el Día del Niño para recorrer el Hospital, tratando de llevar alegría a los chicos que están allí internados y sus familias.

"La foto refleja lo que se ve, soy yo pensando un montón de cosas luego de haber tratado de llevarle un poco de felicidad a los niños. Es uno pensando que en esa sala donde están los chicos internados con cáncer, hoy los ves pero quizás en la próxima visita no, porque se murieron", dijo Maxi.

El cáncer es algo muy cercano a este policía y por eso es una de las razones por las cuales se ve tan afectado cada vez que visita esa sala en el Hospital de Niños.

"Mi mamá murió de cáncer el año pasado, yo se lo que es ese sufrimiento, se de qué se trata cada desvelo, cada internación, cuando esa persona querida se te va, por eso me conmueve tanto ese lugar del Hospital", agrega.

"Me ha pasado esto de no encontrar chicos en la próxima visita, o que sus padres me llamen para contarme que falleció. Cómo no le va a afectar a una persona una cosa como esta, además en mi caso que lo viví en carne propia con mi mamá", dijo.

Maxi confesó que la muerte de su madre lo afectó mucho, y hasta pensó en dejar de visitar el Hospital vestido de Hombre Araña. "Pero acá me ves, hago esto desde hace dos años, y no le voy a aflojar", remarcó.

Y agregó que no es sólo él quien está en esta tarea. "Hay otros superhéroes que vienen acá como Batman, Iron Man, todos los años lo hacemos juntos", aclaró.

El Hombre Araña cordobés es policía y se llama Maximiliano Leiva.

Y después, les dejó un mensaje al cuerpo de voluntarios del Hospital de Niños, quienes los contactan y les facilitan el acceso para las visitas.

"Ellos son los verdaderos héroes, los que están todos los días, al pie del cañón, ayudando a las familias y conteniendo a los chicos, sin ellos no se cómo harían los que están acá para superar los obstáculos y problemas que tienen cada día", finalizó.

Maxi se hizo viral en Facebook gracias a una foto que lo mostraba sentado en uno de los pasillos del Hospital de Niños, que hasta fue compartida y exaltada por el propio Marcelo Tinelli.