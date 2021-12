La amazona Amanda Otamendi del Club Hípico de Concordia, se consagró campeona nacional Children en un metro de altura, montando a su caballo denominado Biaggio. Homero y Camila Sensever tuvieron también buenas actuaciones.

Biaggio es un sangre pura de carrera (SPC) nacido en el Haras El Paraíso el 6 de agosto de 2010. Es un alazán Pampa Malacara con tres patas blancas. Biaggio en su campaña como caballo de carreras disputó 13 carreras, con una victoria sobre 1.200 metros en la pista de arena de San Isidro a los cuatro años.

Otamendi, surgida de la Escuelita del Club Hípico, a cargo del profesor Lisandro Montiel, comenzó a montarlo a principios del año 2020.

Por su parte, Homero Sensever con Henry Jota Atenea quedó 4º en la clasificación general de categoría Children 1,10 metro, habiendo saltado también el campeonato de 1,20 metro quedando en 4º lugar con SH Just Do It.