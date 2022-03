Como es sabido el conflicto Rusia - Ucrania está teniendo consecuencias en los mercados de varios puntos del planeta y en este caso el sector del citrus miran con preocupación el conflicto bélico entre Rúsia y Ucrania.

En este sentido Rusia representa el 60% de la exportación de 2021 de las naranjas y mandarinas. Quien lo confirmó fue Santiago Caprarulo, director ejecutivo de la Cámara de Exportaciones de Citrus del Noreste Argentino (CECNEA) quien en declaraciones al Diario El Sol dijo: “No sabemos si se va a perder este mercado, pero va a ser complicado y hay bastante incertidumbre. El mercado está abierto y va a a permanecer así, pero el tema es que se destina a Rusia mucha de la fruta de la que exportamos desde Entre Ríos, y tenemos que ver que pasa, porque con la exclusión de ese país del sistema SWIFT (Society fort Worldwide Interbank Financial Telecommunication) y las de mas sancines económicas no sabemos si se van a poder cerrar los envíos”, expresó Caprarulo.

En este sentido el 60% de las exportaciones va a Rusia ya que es un mercado importante para el sector entrerriano. Entre mandarinas y naranjas el sector produce unas 800.000 toneladas anuales según destacó el presidente de la Federación del Citrus de Entre Ríos (FECIER) Ariel Panozza Galmarello.

De lo producido el 70% se destina al consumo y de eso el 30% va para la industria. interno y el resto “pero eso no alcanza a pagar los costos de producción, ya que a este sector se destina la fruta chica o que no tienen calidad comercial; y en promedio, en los últimos años no llegamos a exportar ni el 10% de la producción” afirma Fernando Borgo.

Ante esta situación desde Fecier aseguran que va ser complejo hacer negocios con Rusia, “porque hay muchas cuestiones políticas, aparte de la complicación que genera el conflicto bélico ya que el mundo le está cerrando las puertas a ese país”, dice Borgo.

El desafío de 2022 va ser tratar de ubicar el excedente de producción que pueda producirse en el sector ya que en África viene con una muy buena producción, y Argelia también; “si bien estamos en hemisferios distintos, va a ser complejo”.

Rusia se transformó en el mayor comprador de citrus proveniente de Entre Ríos ya que la Comunidad Europea impidió el i ngreso de los citrus por una enfermedad en época de cuarentena.