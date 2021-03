El caso de Milagros conmocionó a toda la comunidad cordobesa, la joven de 18 años fue brutalmente atacada por su novio en la madrugada del domingo, y su estado de salud nos mantiene en vilo. Al día de la fecha, Mili se encuentra en un coma farmacológico inducido para mantenerla estable en el Hospital San Roque de Córdoba Capital.

Mientras Mauricio, el novio, está detenido, y a medida que pasan los días, van a saliendo a la luz datos sobre la relación que mantenía la pareja, y además, el historial del muchacho, que según se supo, ya tenía tres denuncias previas por violencia de género de sus ex parejas.

Mariela, la madre de la adolescente, relató que el agresor le pegó con una pala en la cabeza a su hija, y que siguió golpeándola aún cuando estaba tirada inconsciente en el piso.

Por su parte, Martín el papá de Milagros, dialogó con Telenoche y volvió a afirmar que su hija sigue grave: “Estamos completamente destrozados y esperando una señal de vida para que Mili pueda salir de esta situación”.

Crearán un programa nacional de abordaje de violencias extremas por motivos de género

“No le alcanzó con pegarle con una pala, sino que la mató a golpes, a piñas y a patadas”, agregó con angustia. Asimismo, según indicó el hombre, Mauricio “pensó que la había matado” y planeaba “descartar el cuerpo en el río”.

Tras tres años de noviazgo, Martín explicó que no estaba de acuerdo con ese vínculo: “Yo siempre supe que él se droga y siempre se drogó, por eso estuve negado a esa relación. Me la quise llevar a Milagros para allá (La Cumbre) para que no siga con eso. En noviembre cumplió 18 años y quiso quedarse con él, no le pude decir nada”.

En el transcurso de este martes la familia espera un nuevo parte que dé alguna señal de esperanza y evolución sobre la salud de Milagros, otra mujer más, víctima de la violencia de género.

Si sufrís violencia de género comunicate al 147 las 24 horas.