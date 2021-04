Milagros, la muchacha de 18 años que sufrió una gran golpiza por quien era su pareja el pasado 8 de marzo, continúa hospitalizada y mejora levemente. Según informó su mamá, la joven fue desconectada del sistema de oxigenación mecánica y ya pudo hablar con ella.

“Ya está, no tiene oxígeno, no tiene nada, ni siquiera el mínimo oxígeno. No está conectada a nada. Solo tiene la traqueotomía, pero no tiene nada más… Sí le ponen la cánula, que tiene como una especie como un filtro, o microfonito, que por donde ella habla. Ayer estuve con ella y habló toda la tarde. Se siente muy angustiada, está muy nerviosa, está enojada, un poco de todo siente”, explicó Mariela a Red Platino.

Mariela, mamá de Milagros. La Estafeta Online

La madre dijo que la muchacha “por momentos tiene recuerdos, lo nombra a Mauricio con recuerdos feos”, aunque también “por momentos se olvida parece y lo llama como si no hubiese pasado nada malo entre ellos dos”.

Y agregó: “Está en ese estado que por momentos se pierden ciertas cosas y por momentos conecta con las cosas como son. Pero hablamos mucho y ella hizo muchas preguntas... Vamos por buen camino, lo único que tiene que estabilizar ella es el tema de sus nervios, su angustia, su enojo. Ayer le dieron un tranquilizante porque se había puesto muy nerviosa”.

Milagros ingresó al hospital de San Roque en estado grave

Milagros fue diagnosticada con “traumatismo grave de cráneo, tórax y maxilar”, y seguirá internada en el Hospital San Roque. En cuanto a Muricio Jaime, de 23 años, se sabe que permanece detenido y que está imputado por tentativa de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Trascendió que el sujeto se negó a declarar este martes, por lo que se espera se le dicte en poco tiempo más la prisión preventiva. Asimismo, la Justicia incorporará en la causa el testimonio de dos exparejas de Jaime, que también lo denunciaron por agresiones y hechos de violencia.