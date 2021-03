Milagros, la joven de 18 años brutalmente golpeada por su pareja en la madrugada del 7 de marzo en la localidad serrana de La Cumbre, continúa internada en el Hospital San Roque de la ciudad de Córdoba donde fue inducida a un coma farmacológico debido al fuerte y gravísimo traumatismo de cráneo que sufrió.

Días después, y tras quita de los sedantes que la mantenían en coma, la joven mostró una leve y gradual mejoría. Sin embargo, continúa en terapia intensiva y su madre asegura que el proceso es muy lento aunque “bastante estable”.

“Está habiendo una leve mejoría en la parte respiratoria y neurológica. Es un proceso muy lento nos han dicho los médicos pero va respondiendo bastante estable, va respondiendo bien su parte respiratoria (...) Tenemos que esperar el día a día su evolución”, explicó este miércoles Mariela, madre de Milagros en declaraciones al Noticiero Doce.

La mujer también contó que la joven manifiesta otras visibles y leves mejorías, como a “responder y seguir más con su mirada”, también que se encuentra “un poco más relajada” y no tan tensionada. “Tiene sus días”, afirma esta madre que no se separó de su hija desde aquella violenta madrugada.

“Se hace difícil a veces, llega la noche y uno cae en la realidad. Pero me tengo que rearmarme de vuelta y estar fuerte para ella, soy la contención que tiene, soy su estímulo y no me permito caer”, completó Mariela desde la puerta del nosocomio cordobés donde Milagros aún permanece internada.

El caso

En la madrugada del domingo 7 de marzo, y según relató el propio padre de Milagros, el novio y agresor de la adolescente le pegó en la cabeza con una pala y continuó golpeándola aún cuando ya estaba inconsciente en el piso. “No le alcanzó con pegarle con una pala, sino que la mató a golpes, a piñas y a patadas”, dijo por aquel entonces su papá Martín en diálogo con Telenoche.

Vecinos y diferentes grupos sociales se manifestaron en La Cumbe pidiendo "Justicia por Mili".

Detenido e imputado

Ese mismo domingo, la Fiscalía de Instrucción de la ciudad de Cosquín ordenó la imputación y detención del novio y agresor de Milagros -Mauricio, un joven de 23 años- “por el delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa”, señalaron desde el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Según informaron, el imputado está acusado de haber agredido a su pareja de 18 años, causándole un traumatismo severo de cráneo, diagnóstico que derivó en su inmediato traslado a un nosocomio de la ciudad de Córdoba, donde continúa internada en terapia intensiva con leves aunque graduales mejorías tanto en lo neurológico como en lo respiratorio.

En cuanto al imputado, confirmaron que de acuerdo al Sistema de Administración de Causas, Mauricio “tiene tres denuncias anteriores de violencia de género en contra de otras víctimas”. Sin embargo, no estarían relacionadas con la reciente víctima y la investigación en curso.

IMPORTANTE

Si sufrís o conocés a alguien que sufra violencia de género, comunicate gratis y las 24 horas al teléfono 144. También podés llamar al 0-800-888-9898, o escribir por WhatsApp al 351-8141400 (Ministerio de la Mujer).