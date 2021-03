A tres días de ser derivada de urgencia al Hospital San Roque de la ciudad de Córdoba y de ser inducida a un coma farmacológico debido al estado crítico de su diagnóstico luego de ser brutalmente golpeada por su novio en la madrugada del domingo en la localidad cordobesa de La Cumbre, este miércoles y tras quitarle los sedantes, Milagros (18) despertó del coma y presenta una leve mejoría en su estado de salud.

“Empezó a despertar de a poquito de esa sedación. Abre los ojos, busca mi voz, mueve la cabeza de un lado a otro, me registra cuando le digo que me apriete la mano y me responde con los ojos”, contó a El Doce la mamá de Milagros, Mariela Mirasola.

La mujer también contó que la adolescente asintió con un apretón de manos cuando le llevaron “su música”. Y explicó: “Su cuadro clínico es estable, la evolución ha sido pequeña, pero para nosotros como padres es un cambio inmenso, estamos muy esperanzados”. Sin embargo, también aclaró que los médicos del hospital le dijeron que debían “seguir teniendo paciencia”.

El caso

Según relató el propio padre de Milagros, en la madrugada del domingo 7 de marzo, el novio de la adolescente desde hace unos tres años, le pegó con una pala en la cabeza de su hija y continuó golpeándola aún cuando ya estaba inconsciente en el piso.

“No le alcanzó con pegarle con una pala, sino que la mató a golpes, a piñas y a patadas”, dijo su papá Martín en diálogo con Telenoche.

Detenido e imputado

Ese mismo domingo, la Fiscalía de Instrucción de la ciudad de Cosquín ordenó la imputación y detención del novio y agresor de Milagros -Mauricio, un joven de 23 años- “por el delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa”, señalaron desde el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Según informaron, el imputado está acusado de haber agredido a su pareja de 18 años, causándole un traumatismo severo de cráneo, diagnóstico que derivó en su inmediato traslado a un nosocomio de la ciudad de Córdoba, donde este miércoles finalmente despertó del coma y presenta una leve mejoría.

Por otra parte, confirmaron que de acuerdo al Sistema de Administración de Causas, Mauricio “tiene tres denuncias anteriores de violencia de género en contra de otras víctimas”. Sin embargo, no estarían relacionadas con su Milagros ni con la investigación en curso.

IMPORTANTE

Si sufrís o conocés a alguien que sufra violencia de género, comunicate gratis y las 24 horas al teléfono 144. También podés llamar al 0-800-888-9898, o escribir por WhatsApp al 351-8141400 (Ministerio de la Mujer).

Fuente: El Doce.