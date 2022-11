Reconocimiento para deportistas y artistas carlospacenses

La Municipalidad de Villa Carlos Paz brindó ayer, un merecido reconocimiento a Chiara Ferretti, medalla de bronce en los Juegos Suramericanos Asunción 2022 en windsurf femenino, Tomás Luna, Campeón Panamericano de Padel de menores y Thomas Antonelli (Mecha) campeón en la “Red Bull Batalla Argentina 2022″, competencia de freestyle.

Jóvenes artistas y deportistas de VCP Foto: Municipalidad VCP

“Este reconocimiento es muy importante para mí. Todo suma para que el deporte se conozca. Tengo 15 años y hago windsurf desde los 9 años”, detalló la joven windsurfista Chiara Ferretti.

Finalmente, Mecha Antonelli concluyó “quiero agradecer al Municipio por este reconocimiento, me siento muy contento que un movimiento como el hip hop pueda aliarse con el gobierno de la ciudad. Este acercamiento me alegra mucho como activista del hip hop. Hoy por hoy soy un referente en Córdoba en el freestyle y eso me pone muy contento. Cada uno debe pelear por sus sueños. Debemos aprovechar cada momento de enojo o frustración para que las derrotas nos sirvan para aprender”.

Visibilizar el esfuerzo y el talento local

El Intendente Daniel Gómez Gesteira y equipo de gobierno, compartieron con estos deportistas y artistas un desayuno de confraternidad en el Palacio Municipal luego de lo cual le hicieron entrega de plaquetas de reconocimientos por los logros obtenidos.

Jóvenes artistas y deportistas de VCP Foto: Municipalidad VCP

“Es muy importante visibilizar el esfuerzo de jóvenes de nuestra ciudad, artistas y deportistas. Esto sirve para dar a conocer sus historias de superación constante y de esfuerzo de ellos y de sus familias”, afirmó el Intendente Daniel Gómez Gesteira.

“Ellos obtuvieron resultados muy importantes en cada una de sus disciplinas. Pero más allá de eso, esto es una caricia y un reconocimiento que les permite una ayuda para seguir compitiendo”, agregó el Secretario de Turismo, Deporte y Cultura Sebastián Boldrini.