No han sido muchas las veces que carlospacenses y habitantes del Valle de Punilla pudieron ser testigos de esos tan ansiados copos de nieve formando ese apreciado manto blanco cubriendo gran parte de la superficie.

Sin embargo, este miércoles 16 de junio y a días de una nueva época invernal, se suma otra jornada histórica para toda esta región céntrica del país, con un aguanieve que comenzó a caer cerca de la medianoche de este martes, para luego convertirse en una intensa nevada a partir de las 2:30 horas y en diferentes sectores del Valle de Punilla, aunque también incluyendo Córdoba capital.

Y la alegría no tardó en replicarse a través de WhatsApp y redes sociales, es que muchos vecinos no salían de su asombro ante semejante evento. “Estaba durmiendo, me levanté porque sentí que se cortó la luz, y cuando miré hacia afuera no lo podía creer ¡estaba nevando! Eran las 4:30 de la madrugada y levanté a toda mi familia para que disfrutáramos de algo para mí, histórico. Tremendo. ¡Nevadón!”, contó Javier a VíaCarlosPaz.

Un trabajador madrugador y esta imagen tras salir de su hogar rumbo a su trabajo. Gentileza Eduardo Pérez.

Con tan sólo 0.9°C, Villa Carlos Paz y localidades del Valle de Punilla como, entre otras, Villa Parque Síquiman, Bialet Massé, Cosquín, La Falda, fueron testigos de esta jornada distinta, friísima, y con una intensa nevada en el interior cordobés y hasta en plena ciudad de Córdoba.

¿El pronóstico para el resto de la jornada? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una máxima prevista de tan sólo 4°C, con lloviznas por la tarde, y con vientos leves del sector sur que rotarán hacia el este, a velocidades que no superarían los 12 kilómetros en la hora.

Pasadas las 4 de la madrugada, una intensa y copiosa nevada. VíaCarlosPaz.

Niños jugando en una madrugada inusual, sorprendidos con lo que veían. VíaCarlosPaz.

Suelo cubierto de todo un manto blanco. Municipalidad VCP.