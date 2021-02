Mirta es la madre de Ivana Mariela Módica, la mujer de 47 años asesinada por su pareja Javier Carlos Galván (44) y cuyo cuerpo fue hallado a la altura del kilómetro 11,5 del Camino del Cuadrado luego de ocho días consecutivos de búsqueda, y tras la confesión del femicida a última hora del pasado viernes.

La mujer quien junto a su nieta e hija de Ivana, Nicole, encabezó diferentes marchas por la aparición con vida de Módica acompañada de familiares y allegados, en las últimas horas expresó su dolor y contó cómo recibieron la noticia.

“Nos enteramos a través de nuestro abogado. Él nos informó, era algo que esperábamos porque habían pasado varios días y la lógica lleva a pensar algo así”, dijo en declaraciones a Arriba Córdoba.

Marcha en Córdoba por los femicidios de Ivana Módica y los otros siete registrados en Córdoba en lo que va del 2021. (Foto: Facebook / Asamblea Ni Una Menos Córdoba).

Mirta también señaló ciertas características en la personalidad de de su hija Ivana que no le hubiesen permitido “doblegarse” ante cualquier eventualidad que hubiese vivido. “Si hubiera tenido naturalmente algún golpe en su cuerpo, hubiera buscado de alguna manera ayuda, se hubiera arrastrado o mandado una señal de alguna manera. Yo consideré desde un primer momento que si mi hija no había pedido ayuda, era porque evidentemente ya no tenía vida”, confesó la mujer.

Con respecto a los ocho días interminables de búsqueda y de consecutivas pruebas y pistas que orientaban a la investigación hacia caminos dispares, Mirta manifestó que a todo el procedimiento lo vivieron con mucha incertidumbre y dolor. Y en relación al momento puntual en que les fue comunicado el lamentable hallazgo, Mirta expresó: “Cuando se nos comunicó que ya la habían encontrado, a pesar del dolor de semejante noticia, sentimos un gran alivio al saber que ya no estaba sufriendo”, dijo Mirta.

La familia de Ivana encabezó la movilización. José Hernandez

Su opinión sobre Galván

La madre de Ivana, por el momento la primera de la familia que decidió hablar con algunos medios de comunicación, prefirió no referirse de manera directa al femicida de su hija. Sin embargo, calificó su acción como “muy siniestro”. “Consideramos que fue muy siniestro todo lo que este hombre dijo y adujo, cómo se comportó. Pero sabrá Dios o quien lo juzgue lo que le corresponde”.

“Confío bastante, no totalmente, en la Justicia de nuestro país. Quiero confiar y sé que hay una justicia divina que se encargará de todo esto. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie”, agregó.

Ivana Módica de 47 años, asesinada por su pareja Javier Carlos Galván, quien confesó el crimen a última hora del viernes 19 de febrero. (Foto: Gobierno de Córdoba y Facebook Javier Galván).

Y con respecto a la relación que Ivana mantenía con Galván, un noviazgo que según pudo averiguar este medio, duró al menos un año y con denuncias por violencia de género de por medio, la madre de la víctima aseguró que su hija les contaba “muy poco” lo que le ocurría con su pareja. “Seguramente en esos momentos las cosas no se hicieron como tenían que ser, no habrán sido escuchadas, como habitualmente pasa”, completó Mirta.