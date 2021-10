En el marco del Plan de Acción Sanitario implementado por el Gobierno de la ciudad, se pondrá en marcha un relevamiento por barrio para identificar vecinos que todavía no accedieron a su vacuna contra el COVID-19 y así garantizarles el acceso a las dosis en una futura jornada territorial de vacunación. A su vez, también tener un registro sobre el calendario nacional de vacunación, con elevado impacto sanitario en la prevención de enfermedades.

En ese marco, un grupo interdisciplinario del municipio integrado por las áreas de Salud, Casa de la Juventud, Desarrollo Social y Educación, visitarán a partir de la semana que viene, los 5 distritos de Villa Carlos Paz con el fin de saber la situación sanitaria de cada familia y brindarles la oportunidad de vacunarse a quienes no lo han podido hacer ya sea porque cuentan con turnos y no fueron convocados o aún no se han inscripto.