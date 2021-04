Días atrás se dio a conocer a través de la publicación en el Boletín Oficial la última destitución de la magistrada involucrada en una adopción irregular, la abogada Malena Totino. La mujer subrogó en varias oportunidades a Angélica Zari y María del Rosario Álvarez, las otras dos personas involucradas.

El hecho, ocurrido a principios del año 2019 también involucró a la propia hermana de Angélica Popis Zari, la médica Patricia Zari, casualmente Directora del Hospital Zonal donde el 22 de febrero de aquel año nació la pequeña.

La medida de destitución fue resuelta por el Tribunal de Enjuiciamiento, según se indicó y así se dio por cerrado uno de los hechos más polémicos en la justicia de Santa Cruz.

El hecho ocurrido en 2019 involucró a las juezas Angélica Zari, María del Rosario Álvarez y Malena Totino. También a la ex directora del Hospital Zonal, Patricia Zari, hermana de la jueza. Google

El pasado 8 de abril se publicó en el Boletín Oficial finalmente la destitución de Malena Totino en el Juzgado Civil de Caleta Olivia, teniendo en cuenta su participación en el caso de adopción irregular de una beba recién nacida. La medida fue resuelta por el Tribunal de Enjuiciamiento, integrado por su presidente René Fernández, las Dra. Laura Hindie y Florencia Moreira. Con esta nueva resolución, quedaron todas las juezas destituidas de su cargo. Anteriormente, el Tribunal también había tomado la misma medida con María del Rosario Álvarez (quien fue Jueza de la Familia) y Angélica Zari (Jueza del Menor). De esta manera la totalidad de las involucradas en el caso de adopción irregular –utilizando sus status para poder acceder a ella– quedaron destituidas.

La situación de Totino había quedado pendiente y no fue destituida junto a las dos primeras juezas debido a que había solicitado carpeta médica por una cuestión personal. Finalmente la destitución quedó a cargo del Tribunal de Enjuiciamiento, quienes rechazaron los argumentos de la defensa y resolvieron destituir a la magistrada de su cargo.

En cuanto al fallo, se rechazaron los planteos defensivos que fueran tratados como cuestiones preliminares. La destitución de la Dra. Malena Karen Totino Soto del cargo de Jueza de Primera Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la localidad de Caleta Olivia (cfr. art. 13, inc. 2º, de la Ley Nº 28) la inhabilita para ocupar en adelante otro cargo judicial (cfr. art. 20 de la Ley Nº 28).

Desde el Tribunal de Enjuiciamiento se menciona que “la actitud reticente de la acusada me permiten concluir que la misma actuó denotando un absoluto desconocimiento del derecho, evidenciando una actitud de superioridad frente a la ley y el proceso, y por tanto se encuentra acreditada la causa”.

El hecho ocurrido en 2019 involucró a las juezas Angélica Zari, María del Rosario Álvarez y Malena Totino. También a la ex directora del Hospital Zonal, Patricia Zari, hermana de la jueza. Google

El hecho

Según los expedientes, la bebé nació el 22 de febrero de 2019. Su madre –una joven menor de edad- había alegado que no podía mantener a la criatura debido a su situación socio-económica. El parto ocurrió en el hospital zonal de Caleta Olivia y en ese momento el contacto entre la beba y la madre fue casi nulo. El hecho se dio en un escenario perfecto para realizar tal maniobra irregular. Se saltearon todos los procedimientos, ya que la directora del lugar era en ese momento Patricia Zari, hermana de Angélica Zari, quien era la Jueza del Menor. En un punto entre la gestación y el momento del parto, la menor de edad tomó contacto con Zari a fin de establecer su voluntad de darla en adopción. Fue tras el nacimiento que se realizó la “adopción” que no respetó ninguna norma administrativa, quedando asignada en guarda de la Dra. Angélica Zari. En esto jugaron un rol fundamental tanto la Directora del Hospital como María del Rosario Álvarez. Fue un detalle el que permitió que se levantaran sospechas e iniciaran el proceso de investigación, que derivó en la destitución de todas las magistradas: no registrar ni dar aviso al área municipal del menor en Caleta Olivia.

En aquel entonces el Registro único de aspirantes a adoptar guardaba varias familias que se habían anotado con antelación, por lo que Zari tuvo que haber realizado los trámites con celeridad para estar entre los primeros. Allí entra en juego la Dra. Álvarez, quien hizo hincapié que el legajo de Zari debía estar entre las carpetas familiares en condiciones de adoptar. Fue este detalle el que hizo que desde el Registro Nacional empezaran las investigaciones debido a lo sospechoso del asunto.

Destituídas

En el escrito de 2019 se resolvió: Destituir “a la Dra. María del Rosario Álvarez del cargo de Jueza de Primera Instancia del Juzgado de Familia de la localidad de Caleta Olivia (cfr. artículo 13, inciso 2°, de la Ley N° 28)” y en segundo término: destituir “a la Dra. Angélica Popis Zari del cargo de Jueza de Primera Instancia del Menor de la localidad de Caleta Olivia (cfr. artículo 13, inciso 2°, de la Ley N° 28)”. Por su parte, se falló absolver “al Dr. Walter Martínez titular de la Defensoría Pública Oficial Nº 2 de la localidad de Caleta Olivia (cfr. artículo 13, inciso 2°, de la Ley N° 28)”.

Entre algunos de los puntos que consideró el Tribunal, se sostuvo que la Dra. Zari insistió en sus presentaciones que sus exigencias eran en pos del interés superior del niño, para desinstitucionalizar a la niña, y en pos del derecho a gozar de una familia dispuesta a cuidar de su persona en un marco de afecto, estímulo y contención.

Según quedó informado, la bebé finalmente quedó a resguardo de la familia del padre.

(Con información de Tiempo Sur)