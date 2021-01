Sandra Constancio debe realizarse un estudio de urgencia en Buenos Aires, pero desde la obra social le manifestaron que “no están haciendo derivaciones”.

La vecina preocupada e indignada declaró que “No puede ser que los gremios sean cómplices de la negligencia y el abandono”, Sandra Constancio es una empleada municipal que atraviesa un momento difícil ya que es paciente oncológica.

Esta mañana se manifestó en la sede de la Caja de Servicios Sociales ya que no le autorizan la derivación. “De la semana pasada tengo un trámite de derivación desde la semana pasada, es para hacer una placa tomográfica que no se hace en la zona. Espere unos días y llame el jueves y me dijeron que no se estaban haciendo derivaciones y que a lo sumo a mediados de febrero se podía hacer en Río Gallegos. La urgencia es que la doctora me pide este estudio para constatar porque me salieron tres nódulos para descartar que sea metástasis”.

Paciente oncológica reclama urgente derivación a Buenos Aires el caletense

Sandra explicó que “el año pasado fue diagnosticada con cáncer de útero, estuve mayo y junio con rayos y quimioterapia. Tuve buena respuesta, estuve medicada hasta agosto y desde ahí en situación estable se achico mucho el tumor que tenía.

Ahora estaba en etapa de control para cirugía y seguir controlándome. Cada dos meses me hacen las placas que son más sencillas. En Buenos Aires hacen la placa que yo necesito. Hoy me vengo acá porque no puedo seguir esperando. Me genera angustia.

Y agregó “ellos no me dicen por qué, todos los meses nos hacen descuento, es una barbaridad que tengamos que venir acá a reclamar por algo que es un derecho. Que pasaría si yo estuviera en otra situación y no pudiera reclamar. No quiero ver mi salud deteriorada por negligencia y abandono. No puede ser que los gremios estén callados y sean cómplices de esta situación. Pasan con todos los enfermos , es mucha la negligencia y el abandono”.

Sandra debe viajar con urgencia en el transcurso de está semana. “El turno lo tengo desde fines de diciembre, es ir a hacer un estudio”.“No puede ser que los gremios sean cómplices de la negligencia y el abandono”, sostuvo la vecina.

Fuente: elcaletense