La directora del Departamento de Género de Vélez, Paula Ojeda, aclaró que los jugadores no estarían “imputados” y por eso no hay por qué “sancionarlos” debido a la denuncia por abuso sexual durante una fiesta clandestina en una locación alquilada por el delantero Juan Martín Lucero y en la que estuvieron al menos los mediocampistas Thiago Almada y Ricardo Centurión.

“Lamentamos muchísimo el hecho, pero si los jugadores no están involucrados, no hay por qué sancionarlos a los futbolistas”, informó.

“Vélez tiene un protocolo institucional para casos de violencia de género, pero en este caso los jugadores no estarían imputados en la causa. Son testigos de una situación lamentable que sucedió. Para tener más información tengo que ver el expediente”, le comentó Ojeda a Télam, en una breve charla.

“Necesito certificar el expediente para saber cómo actuar, pero la verdad es que los jugadores no estarían involucrados”, reiteró la letrada.

Centurión tiene en su contrato una cláusula específica sobre género, en la que la institución podrá rescindirle el vínculo en el caso de ser denunciado, debido a sus antecedentes violentos con parejas anteriores.

“Desde la institución estamos siempre a favor y acompañando a las víctimas de abuso y de violencia de género. Para eso tenemos que saber las actuaciones de la fiscalía del departamento judicial de San Isidro. Hasta ahora, lo que sé es que los jugadores no están involucrados en el hecho. Con ellos no hablé todavía pero sí lo hicieron otros integrantes del club y reiteraron que no estuvieron en el hecho”, apuntó.

Además, Vélez este año apartó a Miguel Brizuela por ser denunciado por su exnovia pero se reincorporó a los entrenamientos frente a la caída de la causa por falta de testigos y complicaciones para demostrar de cómo se generaron los hechos.

El encargado del Deparamento de Legales del club, Mariano Lizardo, estuvo durante la mañana en la comisaría donde se radicó la denuncia por abuso sexual y Télam intentó contactarlo pero no tuvo respuesta.

Por otro lado, restará saber si el entrenador, Mauricio Pellegrino, los llevará a Paraná para enfrentarse mañana a Patronato, desde las 19.20, tras haber tenido contacto estrecho y sin cuidado alguno en relación al coronavirus, con otras 17 personas.