La tristeza por la muerte de Diego Armando Maradona sigue latente a lo largo y a lo ancho del país. En las redes sociales, las referencias al exastro del fútbol argentino ocupan la mayor parte de las publicaciones y una imagen en particular se convirtió en tendencia este domingo.

La foto que se viralizó fue tomada en Paraná por una joven durante la madrugada del sábado. En ella se ve el cielo nocturno con la luna llena en el centro y nubes que la rodean con una forma especial: muchos fanáticos reconocieron en esta captura la silueta de la espalda de Maradona vistiendo la camiseta con el número diez.

La imagen que se parece a la silueta del cielo. (Foto: Web)

Natalí Ríos, una joven de 26 años, tomó las imágenes desde su hogar, ubicado en la calle Juan Manuel de Rosas y avenida Churruarín.

Junto al posteo, explicó que en un primer momento no reparó en la misteriosa silueta, pero que cuando su amigo se lo mencionó, ya no pudo ver otra cosa. Según comentarios en las redes sociales, fueron muchos los fanáticos a los cuáles les pasó lo mismo.

La imagen de la silueta de Maradona en el cielo de Paraná Instagram: Natalí Rios

“Anoche antes de la lluvia y después de ver un par de videos del Diego me puse a ver la luna y como la vi tan linda quise firmarla. Al final me di cuenta que no se veía como yo la miraba a través del celu (por eso el final puteando) Pero hoy mi amigo @correnvera me hizo dar cuenta que capas estábamos viendo otra cosa ¿Será que ya extrañamos un montón y vemos cualquier cosa? No se pero es magia, siempre #ad10s”, fue lo que relató Natalí Ríos en su publicación.

Esta imagen no es la única que se viralizó por tener un distinto supernatural. En la tarde del sábado, durante el encuentro entre Vélez Sarsfield y Gimnasia y Esgrima de La Plata, el equipo que entrenaba Maradona desde el año pasado se llevó una sorpresa: a los diez minutos del partido, la imagen del “Diez” en la pantalla gigante del estadio fue iluminada por un rayo de sol.

El particular momento se volvió también viral en las redes sociales, donde fue entendido como un “milagro maradoniano”.