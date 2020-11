El Turco García fue uno de los más grandes amigos de Diego Maradona y un gran compañero dentro de la selección argentina y este sábado fue uno de los invitados del programa “PH, Podemos Hablar”, donde contó varias historias vividas con el Diez. El ahora participante de “MasterChef Celebrity” relató también una anécdota que muestra lo incrédula que estaba Dalma Maradona ante la muerte de su padre.

“Cuando estaba en la Casa Rosada con Claudia, Dalma y Gianinna era como que Diego... En una me dice Dalma ‘yo no lo puedo creer, Turco. Para mí, ahora abre el cajón y se levanta’”, contó el exfutbolista frente a Andy Kusnetzoff y el resto de los invitados.

Dalma Maradona\u002E

“Nos tenía acostumbrados a eso”, pensó en voz alta el Turco, antes de contar que tardó en darse cuenta de lo que había pasado.

“¿Cómo te enteraste?”, le preguntó Andy. A lo que el Turco respondió: “Cuando me enteré no lo podía creer, no tomé conciencia”.

El Turco García habla de Maradona Ciudad

“Yo lo lloré recién el viernes a la mañana mirando los programas que hacía él. Ahí tomé conciencia, pero cuando me enteré no lo podía creer”, concluyó.