Una bailarina es no vidente y le niegan alquilar un departamento por su discapacidad

El pasado martes, Eliana Manzo compartió un video en sus redes sociales contando el acto de discriminación que le tocó vivir por ser no vidente. Este miércoles venció su contrato de vivienda, por lo que se iba a mudar a otro lugar, pero sólo 24 horas antes, el dueño decidió no avanzar con el acuerdo porque ella padece una discapacidad.

“‘¿Ves todas estas cajas?’. Bueno, mañana 31 de agosto se nos vencía nuestro contrato de locación e íbamos a alquilar con Diego, mi pareja, y mi bebé Amadeo un nuevo hogar”, comienza el relato de la historia de Eliana.

Según la bailarina, ya tenían todo resulto como para firmar el nuevo contrato, pero el propietario se negó a alquilarles. “‘¿Sabes por qué?’ Porque no veo. Así como lo escuchas. Por ciega no me quiso alquilar”, manifestó.

Eliana Manzo. Foto: Instagram

Luego agregó que no puede entender que “hoy en la era de la inclusión, hay semejante acto discriminatorio hacia una persona con discapacidad”. Pero, esta situación no es la primera vez que le toca. “Otros, sin llegar a esta instancia de la firma del contrato, también se negaron a alquilarme por el hecho de que no veía”, contó Manzo.

Sin saber cómo resolver lo que le toca vivir, la actriz dijo a sus seguidores: “‘¿qué se hace en esta situación? Por favor pido ayuda. Ayuda en relación a un gesto humano que me diga por qué hoy suceden estas cosas de discriminar a una persona que no ve en cuanto a un acceso de vivienda”, finalizó su video en Instagram.

El pedido de igualdad de la bailarina Eliana Manzo

En diálogo con Vía País, Eliana dijo que toma su caso particular para dar manifiesto “lo mucho que cuesta hoy a una persona con discapacidad autorrrealizarse en la vida”. Actualmente, “cuesta mucho conseguir un trabajo, generar un ingreso, desenvolverse como una persona igual que cualquier otra”, sostuvo.

Ante este acto de discriminación, la bailarina pide que cuando se hable de inclusión “no sea casi un gesto lastimoso y solidario hacia la persona como ‘que bueno que soy, estoy incluyendo a una persona con discapacidad’, sino que se empiece a naturalizar que todos somos personas”, expuso Manzo.

“Todos tenemos derecho a acceder a una vivienda sin pasar por estos malos momentos, sin ser discriminados y con la facilidad que nos compete, porque ya bastante tenemos cada uno con padecer alguna carencia física, como para también encarnar la discriminación social que hay para con el acceso a vivir”, declaró la mujer.

La actriz aseguró que hoy es “imposible” comprar una vivienda, “mucho más imposible si no generamos ingresos para trabajar y mucho más imposible si tenemos que ir a alquilar y nos ponen trabas y trabas y trabas...”, atestiguó.

Por último, Eliana dijo que lo que ella necesita es una vivienda, “pero como yo hay millones, y ya es muy difícil para cualquier persona del común acceder a un alquiler para encima lidiar con el egoísmo humano y la falta de empatía que tienen algunos propietarios”, concluyó.