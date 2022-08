Córdoba: denunció que le impidieron amadrinar a un bautizado por ser trans

Andrea Rojas es una mujer trans a quien le impidieron oficiar de madrina de bautismo por su condición de género. Ocurrió en la localidad cordobesa de Pozo del Molle donde el cura de la Iglesia se negó a anotarla en los documentos oficiales.

Andrea vive en Córdoba, es licenciada en enfermería y trabaja hace más de 20 años en el Hospital Córdoba. Hace unos días, fue elegida como madrina de bautismo de Jesús Ariel. Sin embargo, la decisión de la familia fue negada por la Iglesia local que impidió que la madrina aparezca en las actas oficiales.

La mujer ofició el rito como tal pero en el certificado no pusieron su nombre. Foto: Villa María Ya

“Pase hasta la confirmación en la Iglesia de Pozo del Molle con mi anterior DNI. Hablamos hasta con el arzobispo de Villa María, pero me negaron la posibilidad de ser madrina”, dijo Andrea a Villa María Ya.

“El bautismo ya se realizó; estuve acompañando a toda mi familia, pero no me permitieron ser la madrina”, contó al medio. Y agregó: “No se está respetando la palabra de Dios, o la Biblia en general. Ellos se escudan en que el arzobispado de Villa María no se los permitió, y que ya les habían tirado la oreja por algunos otros errores, por así llamarlo”.

Finalmente, llegada la ceremonia, Andrea se sentó adelante y ofició como si fuese la madrina durante todo el rito religioso. Sin embargo, en el certificado no la anotaron. “Fue todo muy raro, cumplí la función en la Iglesia, pero en el papel pusieron que tenía solo un padrino”, sentenció.