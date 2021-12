Desde el sábado 22 al 30 de enero se llevará a cabo el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, un tradicional evento que reúne a los mejores folcloristas del país y a artistas populares del momento. Además, brinda la posibilidad de que participen músicos emergentes, que ganen el certamen de Pre-Cosquín. En esta instancia, se encuentra Ferni de Gyldenfeldt, una cantora trans no binaria que conquistó al jurado y ya es finalista.

Ferni de Gyldenfeldt

La artista tiene 32 años, se forma en música desde los 12 y canta desde los 16. Estudió guitarra y canto lírico en la Universidad Nacional de las Artes. Actualmente, tiene junto a Nahuel Quipildor, el proyecto Folklore en transición, con el que crea y produce nuevos temas para el cancionero folklórico.

Su llegada al Pre-Cosquín no fue sencilla, ya que se le negó la participación por su orientación sexual. Posterior a una denuncia al Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), logró que el Festival Nacional de Folclore de Cosquín anulara las categorías de “voz femenina” y “voz masculina” en el concurso, y la rebautice como “solista vocal”, sin distinción de género, y así poder participar.

Finalmente, el 18 y 19 de diciembre, la artista se presentó en el escenario Atahualpa Yupanqui de la Plaza Próspero Molina de Cosquín. En su presentación interpretó la Celedonia Batista, huaino de Teresa Parodi y Coplas del Valle de Lorena Carpanchay (coplera travesti de los Valles Calchaquíes) y música de la misma Ferni de Gyldenfeldt; con la compañía de los guitarristas Nahuel Quipildor y José Ferrufino.

Sus presentaciones fueron tan cautivadoras, que logró ser finalista en la categoría solista vocal. Un tramo que se llevará a cabo los días 17 y 18 de enero y la noche de los ganadores, será la del miércoles 19 de enero.

Las palabras de la ganadora

“Cuatro de la mañana salió el jurado y recibí la noticia con mucha felicidad, confirmando que lo que está pasando, más allá de que me toque protagonizarlo a mí, es un momento histórico. Algo muy hermoso que estamos viviendo como sociedad, que es que se amplíen los derechos para todes les artistas”, dijo Ferni de Gyldenfeldt en contacto con el medio Carlos Paz VIVO!

La cantora disidente es finalista en el Pre-Cosquín 2022. Foto: Tiempo Argentino

En este sentido, la cantante dijo: “Saberme en esta instancia como finalista es muy movilizador, sobre todo en este rubro de solista vocal que no distingue entre los géneros. Esto da la posibilidad a todes de ser reconocides como legítemes intérpretes de folklore”.

Respecto a la participación en este encuentro tan tradicional, la artista comentó: “Es el templo del binarismo, lo sabemos, no es un insulto. Es el templo a la tradición de todo (...)”.

Finalmente, recordó qué sintió en su primera presentación y compartió: “Me dije, yo en un momento doy vuelta el plato y va a aparecer una trava. Una trans no binaria cantando ‘Ya vienen las maricas cantando la tonada’. Cuando ocurrió viví el presente y no me disocié, trato de no dimensionar tanto cuando canto, porque si lo hago, creo que me pongo a llorar y no puedo cantar”.