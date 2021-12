Lucho Arrieta, el cantante cordobés revelación del Festival de Jesús María, vuelve a Córdoba, para brindar un “show del encuentro”. El folclorista llega este sábado 18 a Espacio Quality, para repasar toda su discografía.

“No podíamos despedir el año sin hacer otro concierto en Córdoba. Es una fecha para festejar el encuentro y que estamos vivos. Vamos a recordar canciones de los tres discos, en un show un poco más largo que el anterior”, compartió Lucho a Vía Córdoba.

Con solo 30 años, el folclorista recorre todos los géneros musicales en su último disco, por lo que se define como “Un folclorista que canta pop”. Respecto a su variedad de repertorio, Lucho comentó: “Comencé cantando folclore; cuando era adolescente descubrí el pop, el melódico, a Sin Banderas, y cantantes de ese estilo. Nunca me metí a hacer eso de lleno, pero siempre estuve coqueteando con los géneros”

“Este último disco “Lucho”, que nunca presentamos en vivo, tiene canciones asociadas al pop, pero en medio hay una zamba que tiene bombo legüero, guitarra criolla y piano, más tradicional imposible. Y eso salió de forma orgánica”, explicó.

El período de cuarenta fue el responsable de una nueva faceta musical del cantante. “Creo que la cuarentena me dio la oportunidad de volver a cantarme canciones a mí, y descubrí que todo me llevaba a cantar canciones de folclore”, reflexionó.

Con un cuarto disco en proceso y una gira nacional planificada, Lucho comparte: “Siento que soy un bendecido, tengo buena suerte, y muchísimo trabajo por detrás. Me preparo desde que soy chico. A veces uno no lo piensa, pero he cumplido muchos sueños hasta ahora y ha sido increíble”.

Las entradas para su show parten de los 1.000 pesos, y pueden conseguirse a través de este link.