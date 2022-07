Este jueves será caótico en la Ciudad de Buenos Aires, ya que los reclamos de organizaciones sociales se distribuirán por los sitios claves de la Capital Federal. Por un lado, la Unidad Piquetera llegará desde tres puntos y se manifestará en la Plaza de Mayo; el MTE conducido por Juan Grabois se dirigirá al Obelisco para reclamar el Salario Universal; y los referentes de la organización oficialista UTEP estarán en Tribunales con críticas al Poder Judicial.

Los conflictos sociales vienen preocupando al Gobierno, que se encuentra en un momento poco favorable y a la espera de Sergio Massa en el Ministerio de Economía. Aunque el presidente Alberto Fernández confirmó el pago de un bono de $11.000 para los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo en agosto, no fue suficiente para calmar el ánimo en las calles.

Una nueva jornada de reclamos. Foto: Twitter @redinfoba

Las protestas comenzaron temprano en Tribunales de Talcahuano, sede de la Corte Suprema. Allí, tanto oficialistas como opositores, denuncian una “persecución”, luego de que la Justicia reactivara causas contra los movimientos por el manejo de planes sociales y realizara allanamientos en sus locales, donde se encontraron miles de dólares y millones de pesos.

Allí se dieron cita los referentes de la Unidad Piquetera (que integran el Polo Obrero y Barrios de Pie, entre otros); el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Esteban “Gringo” Castro; el jefe de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete; e incluso Juan Grabois, según trascendió desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

La Unidad Piquetera busca reunirse con Silvina Batakis

El cronograma continuará con una marcha desde tres puntos de la Ciudad hacia Plaza de Mayo, donde se encuentra el Ministerio de Economía: una columna saldrá de Avenida de Mayo y 9 de Julio; otra, de Belgrano y 9 de Julio, frente al Ministerio de Desarrollo Social; y la tercera, desde el Ministerio de Trabajo, en Leandro N. Alem 650.

En Desarrollo Social, las organizaciones piqueteras pedirán por la regularización de la entrega de alimentos a los comedores. En la Plaza de Mayo, los reclamos serán varios: un bono de $20.000 para jubilados y monotributistas, no sólo para beneficiarios del Potenciar Trabajo, y la suba del Salario Mínimo Vital y Móvil, que determina los aumentos de los planes. Asimismo, el obejtivo es lograr coordinar una reunión con la ministra de Economía, Silvina Batakis.

Habrá marcha hacia Plaza de Mayo. Foto: Pedro Castillo

“El bono tiene que ser para todo el mundo. Para monotributistas de las categorías más bajas y los jubilados también porque esos son los que vienen a los comedores para no pasar hambre. En Economía nos decían que el reclamo se lo teníamos que hacer a Desarrollo Social, pero es Economía el que tiene que liberar los recursos”, explicó Silvia Saravia, referente de Barrios de Pie.

Se descartaron acampes y se espera que no se vuelva a realizar una manifestación de esta magnitud hasta mediados de agosto, cuando el Indec informe la inflación de julio, para la que se prevé una suba superior al 7% mensual.

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) -integrada por las oficialistas Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie y la CCC- confirmó que no acompañará a la Unidad Piquetera a Plaza de Mayo. En este sentido, su secretario gremial Gildo Onorato, dijo: “Las únicas acciones aprobadas y consensuadas en la comisión directiva y el secretariado son las marchas del 7 de Agosto (San Cayetano) y el 17 con la CGT. El resto son acciones individuales o de algún sector”.

Juan Grabois y una asamblea de protesta en el Obelisco

Al momento en que la Unidad Piquetera se dirija a la Plaza de Mayo, el MTE, la CTA Autónoma y La Poderosa, entre otras organizaciones sociales y gremiales, realizarán una asamblea de protesta en el Obelisco. El propio Juan Grabois encabezaría la actividad.

“¡Si no te gusta el salario universal, inventa otra cosa! ¡Trae una propuesta mejor! No salgas a decir que hay que calmar a los mercados. Vení y calmanos a nosotros porque hay muchos que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo este hambre en la Argentina”, fue el duro mensaje de Grabois, cercano a Cristina Kirchner, para el presidente la semana pasada.

Juan Grabois encabezará un reclamo en el Obelisco. Foto: Ramiro Pereyra

Asimismo, el dirigente cuestionó la decisión del Gobierno nacional de establecer un régimen especial para los productores de soja, con el objetivo de que el campo liquide la cosecha y poder llevarle cierto oxígeno a las reservas del Banco Central. La crítica, dicen en el MTE, es por “la velocidad que se les responde a algunos y la lentitud con la que se le responde a otros, o directamente no se les responde”.