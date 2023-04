Nuevo capítulo en la interna de JxC: ahora la UCR advirtió que podría impugnar la candidatura de Jorge Macri

En medio de la interna que sacude a Juntos por el Cambio, la UCR sumó otra polémica. Sucede que el diputado radical Emiliano Yacobitti, cercano a Martín Lousteau, advirtió acerca de la posibilidad de que Jorge Macri estuviera por fuera de las condiciones para sumarse como candidato.

“Hay tener cinco años ininterrumpidos de residencia en Capital” para poder presentarse, recordó Yacobitti. Enseguida, desde el macrismo respondieron que el intendente de Vicente López en licencia “tiene la documentación en regla”.

María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Macri. Foto: Federico López Claro

El diputado de la UCR aseguró este martes que “cualquier ciudadano podría impugnar la candidatura” de Jorge Macri.

“Jorge Macri hoy es intendente de Vicente López. Está en uso de licencia, pero formalmente su mandato vence a fin de año. No es que lo pueda impugnar el radicalismo, sino cualquier ciudadano. Hay que tener cinco años ininterrumpidos de residencia en capital para ser candidato. Por la misma razón, Adrián Pérez (de la Coalición Cívica) no pudo participar”, señaló Yacobitti en diálogo con Radio 10.

Y señaló: “Hay un sector del PRO que prefiere que no haya alternancia a nivel nacional con tal de que no exista la posibilidad de que el jefe de Gobierno no venga del PRO. Parece que tiene que ser el candidato que elige Macri, que hoy es el intendente de Vicente López. ¿Cómo le queremos decir a la gente que somos lo nuevo si planteamos estas cosas?”.

Qué dijo Martín Lousteau sobre Jorge Macri

Ya la semana pasada, Martín Lousteau -también precandidato a jefe de Gobierno por JxC- y la Coalición Cívica habían planteado esta “presunta incompatibilidad” con la candidatura de Jorge Macri, por considerar que no cumple con los requisitos de la Constitución de la Ciudad.

Martín Lousteau habló sobre Jorge Macri. (José Gabriel Hernández / La Voz) Foto: José Hernandez

Asimismo, señalaron que que no solo es intendente en uso de licencia en un municipio bonaerense, sino que es el presidente del PRO de la Provincia y votó en la última elección en Olivos.

“La documentación está en condiciones y que no va a haber ningún problema”, dijeron desde el PRO. Además señalaron que Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad y otro de los postulantes del PRO a la jefatura de Gobierno, tiene su DNI y su casa en San Fernando. No obstante, Quirós nació en la Ciudad de Buenos Aires.

La postura de Larreta

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, habló sobre este tema. No quiso sumarse a la polémica y simplemente señaló que “será la Justicia la que finalmente defina si Jorge Macri podrá competir o no”.

“Yo hablé con él y de alguna manera nos mostró toda la evidencia que dice que puede ser candidato, pero la última palabra la tendrá la Justicia”, mencionó Rodríguez Larreta.

Por su lado, Larreta volvió darle un espaldarazo a Quirós y a su ministra de Educación, Soledad Acuña, quienes continúan con el objetivo de sucederlo: “Soledad ratificó que continúa siendo candidata y Fernán es un lujo, fue quien mejor encaró la pandemia en toda la Argentina. Hay que ver cómo está cada uno, cómo están las encuestas y si finalmente lo logramos. Yo soy el jefe de Gobierno y por supuesto voy a tener opinión”.