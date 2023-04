Tras las críticas del macrismo por el desdoblamiento concurrente, Larreta rechazó la ruptura de Juntos por el Cambio

Luego del anuncio de este lunes de Horacio Rodríguez Larreta sobre la implementación del desdoblamiento concurrente para las próximas elecciones en la Ciudad y a pesar de las críticas del macrismo, el jefe de Gobierno porteño mantuvo firme su decisión y rechazó la ruptura de Juntos por el Cambio.

Rodríguez Larreta confirmó que desdoblará las elecciones en CABA (Captura de video)

“En la Ciudad de Buenos Aires el Código Electoral es muy claro: se vota con boleta única”, remarcó este martes durante un acto en Parque Patricios. A su vez, aseguró que la decisión de las últimas horas fue “cumplir con la ley”, ya que “es la forma más transparente de votar”.

Además, señaló que es la forma más transparente de votar y que le pone un fin a la lista sábana. “Por eso tomé la decisión como jefe de Gobierno, convencido que hace a la transparencia”, indicó.

Ante la ronda de preguntas, el alcalde de la Ciudad intentó mantener una postura conciliadora. “No participo de discusiones internas. Puede haber diferencias, pero la unidad del PRO y Juntos por el Cambio está más que garantizada. No me van a escuchar criticando a otro miembro de JxC, si hay diferencias, las discutimos, pero es una decisión que tomo como Jefe de Gobierno de la Ciudad”, sentenció.

El anuncio de Larreta sobre el desdoblamiento concurrente en la Ciudad

Luego de que Mauricio Macri dejara en claro su postura sobre el desdoblamiento concurrente con boleta única electrónica en la ciudad de Buenos Aires, este lunes Horacio Rodríguez Larreta publicó un video a través de sus redes sociales en el que anunció que finalmente implementará la modalidad en los comicios de este año.

“Tomé la decisión de que los porteños votemos el mismo día que se vota en las elecciones nacionales. Esto evita que los porteños tengamos que ir a votar hasta seis veces en el año. Nos ahorra mucho tiempo y nos evita gastos innecesarios. Y lo vamos a hacer con boleta única electrónica”, comenzó diciendo el jefe de Gobierno porteño.

Y señaló que la boleta única electrónica es “un sistema más ágil, más sencillo y más transparente”. “Es una bandera del PRO que inició Mauricio en la Ciudad en el 2015 y que también promovimos junto a todos Juntos por el Cambio a nivel nacional”, resaltó.

Las críticas del macrismo a Larreta

La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, escribió a través de su cuenta de Twitter: “El PRO y el JxC que le prometimos a los argentinos no es este. No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada”. Mensaje que replicó Mauricio Macri.

La reacción de María Eugenia Vidal ante el anuncio de Larreta. Foto: Twitter/@mariuvidal

“Coincido con María Eugenia. Qué desilusión”, manifestó el exmandatario.

La reacción de Mauricio Macri ante el anuncio de Larreta. Foto: Twitter/@mauricio

Por su parte, Patricia Bullrich, exministra de Seguridad de la nación, lanzó una fuerte crítica junto a un video en el que Larreta critica la posible eliminación de las PASO.