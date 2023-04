Rodríguez Larreta desafió a Macri y anunció el desdoblamiento concurrente en la Ciudad: qué significa y cómo será la elección

Luego de que Mauricio Macri dejara en claro su postura sobre el desdoblamiento concurrente con boleta única electrónica en la ciudad de Buenos Aires, este lunes Horacio Rodríguez Larreta publicó un video a través de sus redes sociales en el que anunció que finalmente implementará la modalidad en los comicios de este año.

“Tomé la decisión de que los porteños votemos el mismo día que se vota en las elecciones nacionales. Esto evita que los porteños tengamos que ir a votar hasta seis veces en el año. Nos ahorra mucho tiempo y nos evita gastos innecesarios. Y lo vamos a hacer con boleta única electrónica”, comenzó diciendo el jefe de Gobierno porteño.

Y señaló que la boleta única electrónica es “un sistema más ágil, más sencillo y más transparente”. “Es una bandera del PRO que inició Mauricio en la Ciudad en el 2015 y que también promovimos junto a todos Juntos por el Cambio a nivel nacional”, resaltó.

“Mi compromiso es que sea una realidad en todo el país en el próximo gobierno y quiero que la Ciudad esté a la vanguardia de este cambio. La boleta electrónica, además, nos permite que la discusión de las propuestas y los proyectos de cada candidato se enfoque en los vecinos y en las oportunidades de cada barrio de la Ciudad”, agregó.

“En las próximas semanas vamos a estar trabajando para definir cuál es el mejor candidato para seguir con todas las transformaciones que empezamos con Mauricio y que continuamos hasta hoy”, concluyó.

Cómo es el desdoblamiento concurrente

El jefe de gobierno porteño busca que las elecciones 2023 lo tengan como protagonista. En ese sentido, el mandatario de la Ciudad buscaría desdoblar las elecciones locales y así que los candidatos compitan por su cuenta en las PASO de Juntos por el Cambio.

Mauricio Macri sobre el desdoblamiento de los comicios en CABA. Foto: CapturaTwitter/@mauriciomacr

Según lo establece el Código Electoral Nacional y local, la ciudad de Buenos Aires tiene un plazo de 120 días antes de la realización de la elección para hacer la convocatoria. Es decir, aún está dentro de los plazos legales para desdoblar los comicios, como sucedió en 2015.

En aquel entonces, las PASO se realizaron un 26 de abril, el 5 de julio la primera vuelta y el 19 de julio la segunda vuelta, donde Rodríguez Larreta le ganó a Lousteau por una mínima diferencia.

La otra opción que maneja apunta a un desdoblamiento concurrente, en donde la elección se realizaría el mismo día, pero con un sistema de votación mixto. Es decir, las candidaturas nacionales se votarían en la tradicional lista sábana, mientras que las locales sería la Boleta Única de Papel o la electrónica.

El Código electoral de CABA permite esa posibilidad. Se trata de una forma de desdoblar la elección sin hacerlo. De esa manera, las candidaturas nacionales estarían desconectadas de las categorías porteñas.

Qué dijo Mauricio Macri sobre las elecciones concurrentes

Este domingo, previo al anuncio de Larreta, Macri dialogó con radio Rivadavia e indicó cuál es su postura con respecto a las elecciones concurrentes, algo que más tarde volvió a ratificar a través de sus redes sociales.

“No creo que Horacio haga eso, sería ir en contra de los vecinos. Es más gasto del Estado, más tiempo de votación, más filas; sería ir en contra de todo lo que estuvimos trabajando estos años”, comentó durante la emisión.

Y agregó: “No hay que cambiar reglas electorales en el mismo año y no hay que hacerlas por especulaciones de una parte pensando que va a cambiar en algo, complicándole la vida a la gente”.

“No hay que cambiar las reglas pensando que de esa manera se va a manipular el voto de los porteños”, completó.

Las críticas del macrismo, tras el anuncio de Larreta

Tras el anuncio de Horacio Rodríguez Larreta, políticos afines al PRO salieron a expresar su malestar a través de las redes sociales.

La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, escribió a través de su cuenta de Twitter: “El PRO y el JxC que le prometimos a los argentinos no es este. No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada”. Mensaje que replicó Mauricio Macri.

La reacción de María Eugenia Vidal ante el anuncio de Larreta. Foto: Twitter/@mariuvidal

“Coincido con María Eugenia. Qué desilusión”, manifestó el exmandatario.

La reacción de Mauricio Macri ante el anuncio de Larreta. Foto: Twitter/@mauricio

Por su parte, Patricia Bullrich, exministra de Seguridad de la nación, lanzó una fuerte crítica junto a un video en el que Larreta critica la posible eliminación de las PASO.