El precandidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro, brindó una entrevista a apenas cuatro días de las PASO donde habló sobre el Frente de Todos, la foto en Olivos y elogió a Cristina Kirchner.

El el ciclo de entrevistas de Filo News, Santoro comparó a Cristina con Gilda: “Camina por la provincia... tiene una cosa mística. La gente la ve y es increíble. Si caminaste alguna vez con ella, la viste caminar a ella por los barrios más humildes y es impresionante”, contó.

Y agregó que la vicepresidenta “tiene una figura en un sector de la sociedad, hay un sector que la odia y hay un sector que la ama, pero el que la ama la ama de manera más intensa del que la odia”, afirmó.

Leandro Santoro en la entrevista con Filo News (Captura)

En ese punto, comentó que todos se sienten atraídos por ella: “Es muy impresionante. A mí me pasa cuando te llama Cristina, te pones contento porque la vas a ver y cuando la fuiste a ver y volviste, esté donde estés, todos te preguntan todos los detalles, desde qué tenía puesto, qué te dijo, cuánto tiempo tuviste ¿eso quién lo genera? No lo genera nadie más creo en la Argentina, nadie más”.

En otro tramo de la entrevista fue consultado sobre la foto en Olivos: “No me gustó que las cosas que ya sabemos y además te diré por lo menos el presidente no ocultó lo que pasó, no se justificó, dijo, pidió disculpas y dijo que no iba a volver a ocurrir. Así que te lo digo, que eso es un garrón”, dijo y contó que se enteró “por los medios, como corresponde”.

Sobre ese asunto, concluyó: “Me quise matar, como cualquiera, me sorprendió”.