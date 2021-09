Después de que este martes la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner citara en su cuenta de Twitter un fragmento de una entrevista del canal TN a un carnicero que decía que había logrado mantener sus precios por varias semanas, el comerciante dio su punto de vista sobre las restricciones a la exportación de carne.

“Mirá el video. No lo digo yo… Lo dice un carnicero y, además, lo dice en TN. La estabilidad y la previsibilidad no sólo debe ser para los que invierten, sino también para los consumidores”, había escrito la vicepresidenta en su red social junto al video de la entrevista.

Después de ver las repercusiones, el comerciante brindó una entrevista a Radio Con Vos, donde explicó su punto de vista: “El cepo no se puede sostener en el tiempo, hay que buscar acuerdos y que se llegue a un acuerdo que no perjudique a ninguna de las dos partes. Hay que tener un equilibrio con el consumo interno y lo que se vende afuera”, señaló.

Y agregó: “No es que la carne no aumentó. Siempre hay variables de precios, pero nosotros siempre estamos atrás para mantener un equilibrio entre la calidad y el precio en la góndola. Lo bueno es que hace cuatro meses que no hemos variado la cartelera”.

“En el medio, siempre tenemos peleas con los frigoríficos y somos de cambiar de proveedor sin variar la calidad de la mercadería. Nosotros tratamos de ganar con la cantidad: ganar poquito pero vender mucho”, sostuvo el comerciante.

Además reveló que tras el tuit de la vicepresidenta “la repercusión fue instantánea”. “Enseguida que la vicepresidenta me retuiteó me empezaron a llover mensajes de todos lados. Inclusive gente que hace mucho tiempo no tenía contacto. Se difundió bastante por lo que veo”, dijo el carnicero, llamado Gonzalo.

Y concluyó: “Que la vicepresidenta nos ponga como ejemplo a nosotros nos enorgullece más allá de que no nos sentimos parte de ese partido político”.