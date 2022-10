Habló el papá del nene fallecido en Puerto Madero y apuntó a los docentes: “¿Por qué no lo cuidaron?”

Alberto, el papá de Tiago, habló con los medios acerca del trágico accidente que terminó con la vida de su hijo de 13 años. El chico fue atropellado este miércoles por una camioneta en Puerto Madero, en medio de una excursión escolar. El hombre culpó a los docentes por lo sucedido: “Les entregué vivo a mi hijo”, dijo.

El nene, con sus compañeros y profesores del Colegio de Educación Secundaria Nº 54 de San Francisco Solano, había ido a pasar el día en la Reserva Ecológica de la Ciudad de Buenos Aires. “Tipo una de la tarde nos mandó fotos. Estaba disfrutando un montón”, comentó Alberto acerca del último contacto que tuvieron con su hijo.

Y recordó: “Casi cuatro de la tarde me van a buscar y nos llevaron a una comisaría de Puerto Madero. Nos preguntaron qué hacíamos acá y desde la escuela no decían nada. No nos dieron ninguna explicación”.

“Después, para colmo, estábamos en la comisaría y vino el jefe de la policía, que quería hablar con nosotros. Nos dijeron que un auto lo atropelló y lo mató al instante. La policía nos explicó que una camioneta a toda velocidad lo atropelló”, relató.

“No sabemos nada, hace un ratito vinimos de la comisaría. Quiero justicia, ¿por qué no lo cuidaron? Era mi único hijo varón. Él fue a una excursión y estaba contento por ir. Les entregué vivo a mi hijo”, manifestó notablemente dolido.

Cómo fue el accidente en el que murió el chico de 13 años

Tiago tenía 13 años y fue atropellado por una camioneta en la zona Puerto Madero, alrededor de las 14:00 en la Avenida de los Italianos al 600.

Tras el accidente, llegó el personal de Comisaría Vecinal 1 E de la Policía de la Ciudad y también dos ambulancias. Los profesionales de la salud no pudieron ayudar al chico, que falleció en el momento. “Sufrió un traumatismo grave de cráneo y murió en el acto”, confirmó el titular del SAME, Alberto Crescenti.

La zona en donde ocurrió el accidente. Foto: Captura Google Maps

En cuanto a la versión de la docente que acompañaba al grupo, mencionó que se encontraban en la Plaza Mujeres Argentinas cuando el nene salió corriendo hacia Avenida de los Italianosm en la intersección con Azucena Villaflor, y fue entonces cuando lo atropelló una camioneta Volkswagen Amarok, manejada por un joven de 20 años.