Rubén Papadopulos, padre del joven de 21 años que quedó detenido ayer por atropellar a una mujer y su hijo de cinco años, quien murió por el impacto, pidió hoy “perdón” a la familia de las víctimas y aseguró que “se trató de un accidente que le pudo pasar a cualquiera”.

“Es terrible lo que está pasando, le pedimos perdón a la familia, que le dé fuerza para seguir adelante. Mi hijo estuvo manejando, no fue a robar, no mató con un revólver a un angelito de dios”, dijo a C5N el hombre en la puerta de la alcaldía de Palermo en la que está detenido su hijo, Ricardo Emanuel Papadopulos, que se entregó ayer tras permanecer nueve días prófugo y que conducía sin registro.

Rubén explicó que su hijo fue a sacar el registro y “no se lo dieron, él tuvo la voluntad de sacar el registro y no es culpa de el”.

“Estoy de acuerdo que no podía manejar, no vine a defender a mi hijo, está Dios que va a hacer su justicia, y la justicia”, agregó el padre.

“No fue fácil entregarse tras escuchar que hubo un accidente y que murió un angelito de Dios. No es fácil para mí, ni para mi hijo, esto le puede pasar a cualquiera, a un gitano o a un criollo”, aseguró.

El Golf GTI de Papadopulos Clarín

“Yo sé que va a salir la verdad, están las cámaras, a lo mejor mi hijo pudo estar un poco excedido de velocidad, pero eso lo va a determinar la justicia. Yo pienso que mi hijo venia un poco excedido, pero a mi hijo le quitó la visión un camión que cruzó el semáforo en rojo; era un camión con acoplado, y no quiero culpar a nadie”, continuó.

Luego, Papadopulos padre se refirió al siniestro vial y dijo: “A simple vista, veo que el semáforo no está bien para el camión, le tapó la visión, y tampoco hay semáforo para peatones en esa esquina; mi hijo no venía muy fuerte porque para poder circular uno debe ir a 40 o 50 (km), eso calculo yo, porque a un metro venían dos motos”.

“Mi hijo pasa el camión y se encuentra con las personas que estaban cruzando, no es que no frenó, lo va a determinar la justicia, pero el camión le sacó visión y se sorprende cuando tiene a la gente encima y no puede hacer nada. No trato de defenderlo, pero es lo que se ve en los videos”, añadió.

Rubén contó que tras el siniestro su hijo lo llamó “shockeado”, “empezó a llorar y no supo “nada más de él”.

Consultado acerca de por qué Rubén manejaba sin registro, dijo que “es un chico que tiene 21 años y no piensa como usted o como yo. Los chicos hacen cosas peores que conducir sin registro, no quiero discutir; vine a decir la verdad, vine a dar la cara, no lo hice antes por respeto a las victimas”.

“Mi hijo no es de tomar alcohol, ni drogas, se congrega en la iglesia de Dios Cristiana, somos evangélicos, y como todo chico joven se pudo alejar un poco y equivocarse”, dijo el hombre, y agregó: “Me presenté, se presentó mi hijo y Dios y la justicia van a hacer justicia, no somos delincuentes”.

“No hable antes por respeto a la familia y espero que aunque sea nos escuche. No puedo llamarlos, no queremos faltar el respeto. Queremos lo mejor para ellos, sé que es duro, que no hay solución, pero lo que necesiten o esté a nuestro alcance, nosotros lo vamos a ofrecer”, concluyó.