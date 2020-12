En medio de la incertidumbre que generaron las declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin sobre la vacuna producida en su país y la falta de certificación para la aplicación en personas mayores de 60 años, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, sostuvo que en los próximos días “quedará claramente esclarecido” si la eficacia de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus “es la misma que ya reportaron los ensayos en menores de 60”.

Quirós señaló en conferencia de prensa este viernes que “es un tema de temporalidad, en los próximos días o semanas quedará claramente esclarecido si la eficacia de la Sputnik en mayores de 60 años es la misma que ya reportaron en menores de 60”. El Ministro detalló que las pruebas comenzaron a hacerse en voluntarios menores de la edad mencionada, pero que luego de unos meses se empezó a incluir a mayores de esa edad.

Iris Aguilar, jefa de inmunizaciones del ministerio de Salud explicó que dijo Putin sobre la vacuna Sputnik V. Agencia EFE

“Les falta unos días o unas semanas de seguimiento para tener suficiente cantidad de personas y poder comparar (el grupo que fue inoculado con la vacuna del que recibió placebo) con cierta robustez estadística”, señaló y agregó: “Los técnicos del instituto Gamaleya (fabricante de la Sputnik V) están terminando el reporte del tercer avance de su corte, que es con 70 casos de la enfermedad que va a ser publicado y ahí vamos a poder opinar con precisión”.

Siguiendo la misma línea de siempre, Quirós evitó el confrontamiento con las autoridades nacionales y remarcó que “no se puede discutir técnicamente una vacuna de la que no se tiene información técnica”. Sobre la vacuna Sputnik V detalló que “hasta ahora solo tuvimos reportes periodísticos”.

El Ministro de Salud porteño habló sobre la polémica por la vacuna rusa. Ricardo Pristupluk

“Me parece muy importante decirle a la gente que no podemos discutir técnicamente una vacuna de la que no tenemos la información técnica. Cuando lo podamos ver, le voy a hablar a la ciudadanía con toda claridad y transparencia”, remarcó el Ministro porteño y concluyó resaltando que “aumentar incertidumbre y angustia en un año tan difícil por supuesto que no colabora”; razón por la cual no emitió opinión sobre el “trabajo de otros”.

En cuanto a la situación del coronavirus en CABA, señaló que “en los últimos días hubo un pequeño aumento de casos”, por lo que el promedio de las última semana es de 350 contagios diarios. “Lo que vemos es una estabilización de casos, pero tenemos que esperar varias semanas para comprender esta tendencia”, explicó el funcionario. Según el parte epidemiológico del Ministerio de la Salud de la Nación, en Capital Federal se registraron 508 contagios de coronavirus el día jueves, la cifra más elevada desde mediados de noviembre.