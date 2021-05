En el marco de la segunda ola de contagios de coronavirus y tras los anuncios realizados por el presidente, Alberto Fernández, en donde se oficializaron nuevas restricciones para intentar bajar los casos en medio de la pandemia, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, se mostró a favor de las medidas.

“No hay espacio para que las personas nos pongamos delante, hay demasiado dolor como para poner el ego por delante de nada, no me siento aludido de nada. Escucho, trato de aprender de lo que escucho y reflexiono”, respondió cuando le preguntaron sobre las estrategias para frenar los contagios.

El funcionario porteño se refirió a la estrategia que planteo Nación para implementar restricciones en todo el territorio diciendo: “La estrategia de una acción colectiva es apropiada”. Sin embargo, admitió que “en otros momentos no parecía apropiado”, porque la pandemia afectaba de modo diferente forma al país.

En este marco, Quirós sostuvo: “Siempre defendimos la regionalización de las políticas, en este momento la realidad muestra que el escenario es homogéneo en todo el país”. “Toda la Argentina está en una semana epidemiológica muy difícil, y la estrategia nacional de tener una acción colectiva entre todas las provincias es una estrategia importante para este momento”, remarcó.

Asimismo, el funcionario a cargo de la cartera de Salud porteña puntualizó que “por los próximos diez días nos tenemos que cuidar. Es un esfuerzo muy intensivo”, y detalló que la intención es “disminuir la tasa de contagio”, y estas medidas deben ser acompañado por “15 días de una intensa vacunación”.

“Los nueve días son para generar un corte en la transmisión. Al día de hoy hay una cantidad de porteños que están incubando la enfermedad y aún no lo saben. Sobre ese grupo que está incubando es sobre el que vamos a buscar quebrar la cadena de transmisión“, señaló el ministro.

La idea es que “cuando la cadena de contagiosidad se vuelve a retomar por el aumento de la circulación ciudadana, la mayoría de las personas vulnerables están vacunadas”, describió Quirós.

En cuanto a la situación en el sistema sanitario de la Ciudad de Buenos Aires, el ministro informó que esta semana el sector público porteño pasó de 500 a 550 camas de terapia intensiva dedicadas solo a enfermos de coronavirus, y que de ellas, hay 404 ocupadas (73,5%).

“El sector privado también se está fortaleciendo y sumando unas 100 camas nuevas”, indicó el funcionario porteño. Actualmente los privados tienen unas ”930 camas ocupadas sobre un número de 1.200 camas”, (77,5%) informó al ministro.

Sobre la campaña de vacunación, el funcionario porteño expresó: “Sabemos que el fin de semana está viniendo el embarque de Covax y también el lunes llegará el primer embarque de más de un millón de vacunas de AstraZeneca desde Albuquerque”.

“El embarque de AstraZeneca va a ser aplicado como segunda dosis para quienes recibieron Covishield en febrero”, aclaró Quirós.

En ese marco, manifestó que en la Ciudad se pueden aplicar unas 30.000 vacunas diarias, por lo que se estima que durante los próximos días de medidas estrictas se podrán aplicar en la Ciudad casi todas las dosis que se recibirán en los próximos días.