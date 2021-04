Mediante un informe elaborado por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), se registro una denuncia por “graves falencias” en el programa del gobierno porteño Buenos Aires Presente (BAP), el programa asiste a personas en situación de calle. No obstante, no son considerados una opción por no cumplir con las medidas de aislamiento y distanciamiento social en el marco de la pandemia de coronavirus.

Según considera el informe en los pocos establecimientos disponibles se encuentran malas condiciones edilicias y son un foco de riesgo de contagios de coronavirus por el hacinamiento que hay en los mismos.

La Titular de la Auditoría, Mariana Gagliardi, puntualizó: “Hay paradores en los que conviven alrededor de 150 personas y se suma la insuficiencia en la cantidad de plazas: entre los paradores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los conveniados con ONG, se estima que tan solo hay alrededor de 1.900”, detalló.

El informe advierte que ”en plena pandemia”, los establecimientos disponibles “no son una opción para la gente en situación de calle, ya que las condiciones edilicias no cumplen con medidas de aislamiento y de distanciamiento social, y la utilización de los mismos produce hacinamiento, generando un foco de riesgo de contagios” de coronavirus.

Según las estadísticas, la cantidad de casos de personas en situación de calle serían 1.147 oficialmente. No obstante, un censo popular realizado por organizaciones sociales junto con la Defensoría del Pueblo porteña y la AGCBA, asegura que son 7.251.

De ese total, 5.412 no tenían acceso a paradores ni a establecimientos con convenio con el Gobierno de la Ciudad, es decir que dormían en la calle. Hay que tener en cuenta, además, que los últimos censos de personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires se hicieron en 2019.

Personas en situación de calle (Darío Galiano/La Voz).

Las paradores porteños y sus falencias

“Faltan estadísticas y mecanismos sistemáticos para identificar a estas personas y pensar, de forma simultánea, una solución. No podemos naturalizar que la calle sea un lugar donde viven tantas personas en la ciudad más rica del país”, expresó la auditora.

En su informe, la presidenta de la AGCB, señaló también que “no hay un registro sobre la cantidad de personas asistidas por la Ciudad ni datos cuantitativos de personas en paradores y hogares conveniados. También se detectaron diferencias entre las viandas compradas y las entregadas”.

“No existen paradores destinados a la comunidad LGBTIQ, donde por ejemplo, el 65% de la población travesti-trans tiene dificultades para alquilar y un 3,6% se encuentra en situación de calle” y “tampoco hay una cantidad necesaria de establecimientos para familias, con lo cual muchas veces tienen que separarse”, afirmaron.

Asimismo, ”Desde la Auditoría de la Ciudad se observa una falta de políticas para resolver la problemática de personas en situación de calle, y entiende que las que hay, como el ‘Buenos Aires Presente’ (BAP), necesitan una mejor planificación, un mayor control y no resuelven el problema de fondo”, sostuvo.

Asistencia. Varias organizaciones entregan alimentos a las personas en situación de calle. (Facundo Luque)

El Gobierno porteño en su sitio web informa que el programa BAP cuenta con “más de 150 trabajadores y profesionales, entre ellos psicólogos, trabajadores sociales y operadores sociales, que recorren la ciudad todos los días, atendiendo, orientando y acercando a las personas y familias en situación de calle”.

En este sentido, afirma que “el programa tiene equipos distribuidos en zonas fijas” y “se encarga de acudir a los lugares con personas en situación de calle notificados a través los llamados a la Línea 108”.

De acuerdo a lo detallado ofrece, a todas las personas en situación de calle, “el traslado a alguno de los refugios y hogares para hombres y para mujeres solas o con hijos, o al primer centro de inclusión social para familias”, donde se les brinda “atención social y acompañamiento profesional, elementos de higiene personal, ducha y ropa, comida caliente y cama para dormir”.

La respuesta del Gobierno porteño

Ante estas denuncias, voceros del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del gobierno porteño dijeron que al día de hoy, los centros cuentan con un total de 2542 plazas disponibles, de las cuales se encuentran ocupadas 1432, es decir un 56% de la capacidad total.

En aquellos lugares, aseguraron: “Damos cumplimiento a todos los protocolos correspondientes para la prevención de la propagación del coronavirus y evitar los focos de contagio”.

En este sentido, puntualizaron que “para todos los ingresos se debe efectuar un control de temperatura y en el caso de haber un caso sospechoso de Covid-19, se realiza un control físico, se aísla a la persona y se procede a llamar al 107 o 148, según corresponda”.

Con información de Télam.