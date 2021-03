A través de las redes sociales, Santiago Maratea ha estado muy activo últimamente al solidarizarse con personas que realmente necesitan atención. En este caso, el influencer compartió en su cuenta de Instagram una historia sobre los fuegos que azotan a Chubut y el límite con Río Negro, y rápidamente unas jóvenes se contactaron con él para hacer visible todo lo que está ocurriendo en el sur del país.

“Nos estamos quemando vivos. Si no hubiese sido por la lluvia, teníamos el fuego en dos segundos. La gente no durmió tratando de cuidar sus casas. Realmente no están apagando el fuego. El Gobierno no dice ni hace nada”, sostuvo una de las integrantes de la comunidad “SoyEcofriendly”, como se reconocen en las redes.

Fotos del incendio en Chubut

La joven se contactó con el influencer a través de Instagram y desde entonces comenzaron a hacer visible todo lo que se está viviendo en el sur argentino. Si bien sostuvieron que el fuego es intencional, aseguraron que no hay personal capacitado para apagar el incendio, por lo que solicitan ayuda urgente.

“Queremos que el Gobierno haga algo porque mandaron a gente de tránsito para que ayude a apagar las llamas. No hay personal ni camionetas para evacuar a las personas de seis pueblos que están al límite del fuego”, agregaron.

En este contexto Maratea utilizó sus redes para compartir y visibilizar fotos, audios y videos del fuego en la Comarca Andina, y demás. De esta manera, y junto a las jóvenes de SoyEconfriendy decidieron iniciar una campaña llamada “cedan el micrófono” para que los medios de comunicación se comuniquen con vecinos de la zona.

“El fuego está rodeando todo El Bolsón. Nos estamos ayudando todos como comunidad porque el Gobierno no ayuda en absolutamente nada, incluso no sirve que hagamos colectas si no sabemos a dónde va a terminar el dinero”, agregaron las jóvenes en los audios que mandaron.

Por su parte, en sus redes sociales lanzaron un comunicado también donde cuestionan el accionar político por parte del Gobierno de ambas provincias (Chaubut y Río Negro) por no hacerse cargo del daño que todo esto conlleva.

“La presión debería ser hacia los políticos que tienen los recursos para brindar herramientas a la comarca para que cada vez que se incendia puedan reaccionar rápido. La gente de acá está agotada y pensando en dónde dormir hoy, don dónde pasar el invierno, encontrar a sus familiares que no responden”.