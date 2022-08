Una vecina de Bahía Blanca fue víctima de robo pero antes de que el delincuente se vaya la abrazó y le aconsejó que “no deje más la puerta sin llave”

Una vecina de Bahía Blanca llamada Patricia Morales fue víctima de un robo insólito. El delincuente le sacó $10.000, su celular y unas pastillas de ansiolítico, pero antes de irse la abrazó y le dio un consejo para que no vuelva a sufrir un hurto.

El chorro identificado como Kevin Parson estaba prófugo del penal de Viedma. Él logró escaparse de la cárcel luego de haber golpeado a uno de los guardias. Antes de ser detenido nuevamente, volvió a cometer un delito y robó a una mujer.

¿Cuál fue el consejo que le dio el delincuente a la vecina de Bahía Blanca?

El robo se produjo en calle Castelli al 900 en el barrio Pacífico. Según contó la mujer en TN, Parson la abrazó y, para que no vuelva a ser víctima de inseguridad, le dijo que la próxima vez “no deje más la puerta sin llave”.

La víctima detalló que el delincuente le sacó $10.000 que tenía en su cartera, el teléfono celular y hasta sus pastillas de un ansiolítico. “Se tomó tres Clonazepam”, dijo la vecina de Bahía Blanca.

Kevin Parson fue recapturado este martes. Foto: ADNSUR

“Me dio un abrazo y me recomendó que no deje más la puerta sin llave”, recordó Patricia. Luego agregó que Kevin le había comentado que no era asesino, que era chorro para darle de comer a sus hijos.

Sin embargo, todo lo que dijo el delincuente era mentira porque no había ninguna familia para mantener. Su condena era a causa de varios antecedentes que incumplen la ley, por lo que las autoridades estaban buscándolo por todos lados.

Finalmente, el hombre fue recapturado este martes cuando intentó robar en dos viviendas más. Ahora volvió al penal en el que cumple una condena desde el 2016 por una causa de robo calificado.