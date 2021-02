Bahía Blanca volverá a marchar por Úrsula y el fin de los femicidios, por este motivo este miércoles desde las 19 se realizará una convocatoria frente a Tribunales en simultáneo con otros lugares del país.

El pasado 9 de febrero, en la localidad bonaerense de Rojas, Úrsula Bahillo fue asesinada de 15 puñaladas por su ex pareja Matías Ezequiel Martínez, agente de policía.

El 11 de febrero se realizó la primera marcha por el femicidio que conmocionó al país. En aquella ocasión se leyó un comunicado el finalizar el recorrido que abarcó desde la Municipalidad y marcharon hasta la Comisaría de la Mujer, ubicada en Berutti al 600.

“Denunciar no sirve cuando la policía es cómplice de un Estado que no garantiza nuestro cuidado. Las relaciones de poder siguen siendo desiguales y hasta que eso no cambie la realidad será siendo peligrosa para las mujeres y las identidades disidentes”, expresaron.