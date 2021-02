Los gremios docentes se mantienen en alerta, por este motivo SUTEBA, FEB y Udocba diseñaron un acta que, en caso de que los afiliados aprecien que no están dadas las condiciones para garantizar el protocolo al momento de regresar a las clases presenciales, se complete y se remita al sindicato.

Para los gremios el Consejo Escolar y los equipos directivos son los responsables de la “presencialidad segura” en las escuelas.

Los requisitos mínimos son los siguientes:

– Barbijos para alumos y docentes

– Máscaras de acetato para docentes

– Agua potable

– Baños en condiciones para la cantidad de alumnos y docentes

– Ventilación en las aulas

– Espacio disponible para que frente a un posible contagio se pueda aislar a la persona

– Implementos de higiene (lavandina, detergente, alcohol y dispositivos para su uso, toallas de papel, jabón, trapos de piso, termómetro)

– Contar con el personal auxiliar necesario para realizar la tarea de desinfección de acuerdo a los protocolos,

– Tamaño de las aulas y organización de grupos de estudiantes manteniendo la distancia

“De no cumplir con el protocolo recomendamos a los y las docentes, se labre un acta donde se especifique la situación y tener en cuenta que no se debe permanecer en las escuelas a no ser para garantizar el dictado de clase presencial”, dice la nota elaborada.