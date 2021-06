“Hoy 7 de junio de 2021 se tomó la decisión de cerrar las puertas de “Shitto disco” definitivamente. Está decisión no fue fácil de tomar ya que es como nuestra casa. El 13 de marzo de 2020 empezó una crisis sanitaria mundial. Que nos hizo cerrar provisoriamente NUNCA pensamos esta magnitud. Fuimos los primeros en cerrar junto a restaurantes, cervecerías, pubs, bares, salones de fiesta , teatros, etc. Hoy nos toca cerrar a nosotros debido a esta pandemia y al mal manejo del gobierno nacional, provincial y municipal que nunca nos dio una mano y nos están haciendo desaparecer”, arranca el texto que publicaron en Instagram junto a un imagen del local con un cartel de venta y alquiler.

El boliche que abrió en 1996 y acompañó a miles de jóvenes azuleños durante 23 años no pudo soportar la grave crisis económica que provocó la pandemia en Azul y en todo el país, en sectores como el gastronómico y el de entretenimiento.

Durante los últimos doce meses, su dueño José “Pepe” Sánchez buscó reconvertir el lugar como una pizzería, pero no funcionó. “No se puede seguir abriendo porque es perder plata permanentemente y no tenemos alternativa. Se volvió a invertir mucho para abrir como pizzería y volvimos a perder mucho”, afirmó en octubre de 2020 en diálogo con Vía Azul.

En marzo de este año, la disco volvió a abrir y se hizo una fiesta de bienvenida a la Promo 21, pero se viralizaron varios videos en los que se veía a los jóvenes sin protocolos y todo terminó con una multa por parte del municipio.