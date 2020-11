Un clásico de clásicos se amolda a los tiempos de pandemia: la próxima edición del Paisanazo se realizará de forma virtual el próximo 5 de diciembre.

“En una primera instancia (si es que la hubo) no concebíamos una nueva edición del Paisanazo que no pudiera replicar las condiciones básicas de las nueve anteriores; una de esas condiciones fundamentales es la presencia de público en nuestro Espacio Cultural Pedro Paisano Frías. Streaming y virtualidad por todos lados mientras que –desde nuestra perspectiva– la imposibilidad de imaginar otra forma que no sea la de siempre”, afirmaron los organizadores a través de un comunicado.

Del 10° Paisanazo participan Camila Enríquez, música y compositora azuleña que ofrece un set muy intimista, dotado de canciones propias (algunas publicadas en su EP Desde Adentro) y versiones del cancionero popular argentino. La otra expresión musical corre por cuenta de Sudaca Trío. El grupo decidió presentar su primer disco, Los de abajo, todavía en proceso de grabación y post producción: un manojo de canciones que recoge el primer repertorio del grupo, aunque adecuado a las necesidades musicales actuales de la banda que integran Jorge Levigne, Diego y Walter Pourte.

El director y productor de cine Francisco Sortino –radicado actualmente en México– desembarca en el ciclo con un cortometraje propio, registrado en Salta en 2016. La sensibilidad del creador azuleño por temáticas ecologistas no es novedad y se pone de manifiesto en un corto que es, entre muchas lecturas posibles, un acto político por generar conciencia.

También estrenan participación en el Paisanazo Majo Ferreyra y Sol Garro, quienes naturalizaron el desafío propuesto y dieron forma a una muy bella performance de baile de una canció

n de Sudaca, una reescritura corporal en cuya entrelínea también se alza un grito sobre el mundo.

La 10° edición del ciclo Paisanazo se estrenará el 5 de diciembre, a las 21 horas, por el canal de YouTube de Espacio Cultural Paisano Frías y a través de su página de Facebook. Al mismo se accede de manera gratuita.

Quienes quieran colaborar para los artistas se podrá depositar dinero en una cuenta que se dará a conocer en el estreno del video o de forma presencial en Liverpool Disquería (Moreno 626) a partir del lunes 30 de noviembre y hasta el sábado 5 de diciembre.