Yaco Mehring es un joven chillarense que durante la pandemia decidió hacer un curso de energías renovables y paneles solares en Necochea. Con los conocimientos aprendidos, convocó a su profesor Norberto Cafiel y a otros ex alumnos, y juntos armaron en 2020 un sistema lumínico de emergencia para el hospital de la localidad azuleña e iluminaron la Cruz de la Loma.

Ahora, Yaco fue por más: viajó junto a su profesor y otros alumnos a la Patagonia Argentina, una zona de veinte hectáreas entre Lago Puelo y El Hoyo, donde los incendios forestales dejaron a casi todos los habitantes de la zona sin luz. Allí decidieron aplicar todo lo aprendido y ayudar a los que más lo necesitan.

Yaco Mehring y sus compañeros en Lago Puelo. Facebook Yaco Mehring | Facebook Yaco Mehring

“Ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber,sino de la felicidad. El fin de semana nos tocó un desafío muy importante con nuestro grupo. El objetivo era energizar la Comarca Andina donde muchas familias perdieron sus vivienda, sus objetos y recuerdos a causa de los incendios provocados en la zona. Pero eso no nos impidió, si no que nos inspiró para lograr dar un servicio básico donde ellos tengan sus hogares iluminados”, escribió orgulloso el joven en las redes sociales.

Una postal del trabajo en la Patagonia Argentina Facebook Yaco Mehring | Facebook Yaco Mehring

“Aquí en Lago Puelo, después de los desastres originados por los incendios forestales, generamos a través de energía fotovoltaica iluminación y 220v a fin de mejorar la calidad de vida de estos argentinos que hace dos meses estaban a oscuras, que orgullo carajo se siente haber sido profe de estas enormes personas”, escribió el profesor Cafiel en Facebook tras cumplir la misión encomendada en el sur del país.