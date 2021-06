Uno de los sectores más perjudicados por las restricciones de la fase 2 en Azul es el de los bares y restaurantes. El último lunes, los gastronómicos azuleños tuvieron una reunión con autoridades municipales y en las últimas horas emitieron un duro comunicado para graficar la situación que están atravesando.

De acuerdo a lo que pudo reconstruir Vía Azul, durante el encuentro que mantuvieron con el jefe de Gabinete, Alejandro Vieyra, y la subsecretaria Fernanda Ibarra,les dijeron que intentarían realizar gestiones con las empresas de luz, gas y agua para evitar cortes por falta de pago, y volvieron a reiterar la reducción de la tasa de seguridad e higiene. “Solo promesas”, deslizó uno de los asistentes.

EL COMUNICADO

“En Marzo del 2020 empezó la pandemia y se terminaron nuestros sueños, muchos quedamos en camino, otros seguimos apostando, sin saber lo largo que sería el camino y lo costoso. Nadie se imaginó este escenario, es terrible, gente que falleció, colapsos sanitarios, miles de problemas que aun nos siguen castigando, hoy en día. Lo peor de todo es que no sabemos cuánto falta para qué termine, y lo más grave cuantos seres queridos vamos a perder”, comienza el texto de los dueños de bares y restaurantes de la ciudad.

“Lejos de hacer política, hoy estuvieron reunidos en nuestro municipio, algunos colegas que se acercaron a dialogar gustosamente con el secretario de gobierno y la vicesecretario. Por cuestiones lógicas del nuevo DNU, y el nuevo sistema de fases se nos imposibilita trabajar pasada las 19 hs, dado que pasada las 20 hs no se puede circular, situación por la cual no podemos ejercer nuestro derecho a trabajar a trabaja y si lo hacemos la Policía tiene que actuar, el cual por lógica es engorroso, vendría una clausura ,la multa, tanto para el comerciante como para el cliente”, sigue el comunicado.

De forma irónica, el comunicado afirma que solicitaron trabajar de 19 a 21, y eso fue denegado: “Hoy me di cuenta de la locura que pidieron mis colegas, ni más ni menos que dos horas para trabajar, de 19 hs a 21 hs. Si leíste bien, pidieron dos horas para trabajar, un turno de cena, con reservas para que la gente pueda circular sin problemas con algún mensaje que acredite a donde fue.(sencillo) La respuesta fue Negativa, el responsable: el Gobernador de la Provincia de Bs As, fallaron con la compra de vacunas, no llegan, desprolijidad, el motivo que te guste”.

“¿Cómo seguimos Sr Intendente, Gobernador, Presidente, la ayuda no llega, promesas, más promesas, porque pase lo que pase la ayuda nunca va alcanzar, porque sabemos que este país viene mal y está mal. Nos encantaría quedarnos en casa, si nos pagan los alquileres, impuestos, servicios y empleados”, reclaman.

“Estamos de acuerdo que a nuestra querida ciudad de Azul, le importa algunos pocos, porque la cosa no va por donde vamos, porque si desde el municipio van a dejar varias familias tiradas, sin asistencia, sin futuro, sin trabajo, sin educación, sin escuelas...por ahí no va la cosa seguramente. Nadie le pone el cascabel al gato, y nos deja trabajar dos horas (nos da vergüenza ajena). TE REPITO DOS HORAS”, concluye el texto.