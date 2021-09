QUE SUERTE TUVIERON LOS CHICOS DE LA PROMO QUE EN EL AÑO 2021 HAYA ELECCIONES, pero lo más triste es que ellos ahora están pagando las consecuencias y acusaciones de la gente por políticos en campaña.

La promoción 2020, la generación que más perdió, los que más sufrieron; los que no tuvieron escuela con presencialidad su último año. No tuvieron promoción, hicieron sus trajes y nunca pudieron presentarlos como se hace anualmente, no tuvieron baile de egresados, tuvieron acto con un barbijo que tapaba la sonrisa del último día en su escuela.

La promoción más juzgada porque todo lo que hacíamos estaba mal porque estábamos en pandemia, y lo único que queríamos era poder disfrutar aunque sea un poquito de nuestro último año de secundaria.

¿Promesas? Un montón nos hicieron, prometieron darnos nuestra presentación de trajes en cuanto sea posible y permitirnos realizar las fiestas que no pudimos vivir porque había COVID. Y porque digo había… porque llegó agosto, se acercan las elecciones y repentinamente el covid desapareció, la pandemia desapareció, NO?. Y si todo ya pasó (según parece), ¿por qué no nos hacen realidad el sueño de ser promoción una vez en nuestra vida?; aunque no todos podamos porque ya tomamos diferentes rumbos en nuestra vida y estamos en otra etapa, muchos creemos que aún siguen vivas esas ganas de vivir esa etapa que se dio por perdida; y según nos contaron y vimos es la etapa más maravillosa de la escuela secundaria.

No pedimos que nos devuelvan todo pero al menos, nos podrían haber tenido en cuenta, pero claro, el año anterior no les interesaba captar el voto joven porque no había ningún puesto en juego y todos estaban acomodados. Y este año tampoco hicieron la fiesta porque les interesé la juventud, ¿saben porque la hicieron? Porque esos chicos son votantes, todos tienen más de 16 años y les importa que el día que tengan que votar, se acuerden de quién les organizó su esperada presentación de trajes.

Que lástima que el año pasado no hubo elecciones, quizás no seríamos la promo de los resentidos como muchos nos dicen, porque si nos duele y creo que será una vivencia, que nos va a marcar para siempre; porque el día que queramos recordar nuestro último año solo nos queda decir que no tuvimos nada y NUNCA FUIMOS PROMOCIÓN, porqué fuimos los más descuidados, no les importó nuestra salud mental porque no había que hacer política. Ahh y otra cosa, también se robaron los fondos destinados a los clubes/boliches nocturnos y nunca más tendremos una noche en Shitto, ¿y porque? Porque Shitto no existe más desgraciadamente, no existió para nosotros y no va a existir para las promociones entrantes por no cuidar a los emprendedores/empresarios (como quieran llamarlos) de Azul.

Y sí, esta es otra carta dedicada de mi parte para Hernan Bertellys, Alejandro Vieyra y todo su equipo que nos tildaron de inconscientes y rebeldes. OJALÁ ahora ya que están en campaña y cuando esto les llegue, se acuerden de nosotros, LA PROMO 2020.

Este 12 de septiembre cuando entren al cuarto oscuro, acuérdense de cuántos chicos quedamos en la nada, olvidados por el egoísmo y la falta de atención de quienes dirigían, dirigen y quieren seguir dirigiendo la gestión del partido de Azul. Así que en esta campaña, las palabras tan usada por Alejandro Vieyra, “empatía”, “diálogo” y podría seguir; recuerden que no son valores que tenga en su vida diariamente, sino que son solo palabras que usa para intentar captar a la gente.

Y eso de que las palabras se las lleva el viento, no existe, porque a nosotros todas las promesas que nos hizo ese equipo de gestión, no se nos olvidan nunca.