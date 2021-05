Miguel es conocido en nuestro ámbito por su tarea como entrenador de Fútbol. Desde hace muchos años escribe y dicho por el mismo, ahora se dio la oportunidad de publicar algo de lo que tiene en “Borrador” que salió a luz con la historia de este libro.

El deporte y la literatura vuelven a encontrase para hacer del deleite de los adeptos a la lectura, en este caso a través una historia de Amor, “Amor Verdadero” donde el autor trata de contar y reflejar ese sentimiento que en muchos de los casos se puede repetir pero no de la misma forma e intensidad. Dejando plasmado en un recorrido emotivo, entretenido y emocionante que el “amor es uno solo” más allá de los cambios que puedan ir surgiendo a largo del tiempo y las épocas.

Decimos que el deporte y literatura se vuelven a encontrar por que Miguel Vulecovich es un “hombre del fútbol” y vaya casualidad para que su libro sea publicado en Serbia y también en Montenegro, hoy dos países distintos. Trabaja en la adaptación del mismo Aleksandar Milovic, un basquetbolista y profesor universitario radicado en la Provincia del Chaco que Miguel conoció cundo empezó a gestar lo que fue su primer viaja hacia “Los Balcanes”.

La historia de cómo surge el libro y el por qué de su publicación en esos países tiene dos aristas; primero Miguel Vulecovich escribió la historia en una etapa de su vida relacionada a un mal momento de salud de su padre. Por aquel entonces era entrenador del Deportivo y Cultural Arroyito. Esto lo llevó quizá a un querer conocer sus orígenes. Aclaración, lo de sus orígenes no tiene nada que ver con el libro.

Remontarse a los orígenes del autor, más precisamente de donde viene su abuelo, es remontarse a un mundo que ya no existe; o mejor dicho un país que ya no existe, la “antigua Yugoslavia” territorio azotado por las dos grandes guerras y que casualidad o no; fue gobernado por una persona que en esos años estuvo viviendo en nuestro país, el Mariscal Tito. Residía en Berissso (Pegado a La Plata) y era hincha de Estudiantes. Casualidad o no, cuando gobernó su patria fundó el Club Estrella Roja de Belgrado que tiene los mismo colores y camiseta que el “pincha”.

Y es aquí donde se juntan Aleksandar y Miguel, ya que Vulecovich viaja a esa parte del mundo, a donde vivieron sus antepasados entonces debido a ese viaje conoce a este basquetbolista (que ya estaba establecido en Argentina) que lo ayudo para el viaje en cuestiones de idioma y otras cosas. Luego estrechar lazos y enterarse de que Miguel tenia estos escritos; Milovic lo instó para que los publicará. Ahora los traduce al idioma de aquella región y a fin de año partirán a presentarlos por esos lugares.

Un tema no menor es que lo recaudado con este libro que tiene un costo de 700 pesos será para ayudar a la Escuela Especial Número 6 del Chaco, un fin noble para una historia noble que repasa cosas de mundo que hacer rato dejó de tener su costado de nobleza.