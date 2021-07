A menos de una semana de ser campeón de América con la selección mayor, la araña no tuvo lugar al descanso y en la noche del miércoles fue titular en el encuentro de ida de la llave de los octavos de final de la Copa Libertadores donde su equipo River empato con Argentinos Juniors de local 1 a 1.

Obviamente y más allá de que no jugó demasiado durante la histórica consagración de “la nacional” en tierras brasileñas, Julián que venía ya concentrado de las eliminatorias donde debutó con la camiseta de la Argentina; sufrió un pequeño desgaste debido al formato de concertación tipo “burbuja” que la selección mantuvo durante más de un mes y medio.

Julián Álvarez River Plate Prensa River Plate

Por eso quizá que no tuvo las luces que mostró antes de la Copa América, brindó más trabajo para el equipo que resoluciones individuales de calidad. Impreciso y sin gravitar Gallardo no lo sacó para darle confianza. De todas maneras, se mostró participativo y cumplió con aquello de que cuando las cosas no te salen desde lo futbolístico hay que aportar sacrificio. Vale decir que se ajustó al marco del partido que no fue de lo mejores, careció de emociones, los dos se cuidaron pensando en la vuelta.

El Millonario y el Bicho empataron 1-1 con goles de Matías Suárez y Gabriel Hauche en el Monumental por la ida de los octavos de final del certamen continental. El duelo de vuelta, que se jugará el próximo miércoles a las 21.30 en el Diego Armando Maradona.